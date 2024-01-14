Giriş Tarihi: 14.01.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
14:50
Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın babalarının izinde! Doğuş: "Dünya starı olacaklarına eminim..."
'Babam' adlı yeni parçasını müzikseverler ile buluşturan 49 yaşındaki iki çocuk babası şarkıcı Doğuş, baba sevgisini tatmamış bir birey olarak bu şarkıyı yazıp bestelemenin duygusal dünyasında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Kendisi de iki çocuk babası olan Doğuş özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken ikizleri Arda ve Arın ile ilgili de oldukça iddialı konuştu. Oğullarının Eurovision'a katılmasını çok istediğini dile getiren şarkıcı Doğuş, "İkisinin de müzik yeteneği tartışılmaz. Dünya starı olacaklarına eminim" dedi. İşte Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın...