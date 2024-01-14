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Haberler Galeri Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın babalarının izinde! Doğuş: "Dünya starı olacaklarına eminim..."
Giriş Tarihi: 14.01.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 14:50

Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın babalarının izinde! Doğuş: "Dünya starı olacaklarına eminim..."

'Babam' adlı yeni parçasını müzikseverler ile buluşturan 49 yaşındaki iki çocuk babası şarkıcı Doğuş, baba sevgisini tatmamış bir birey olarak bu şarkıyı yazıp bestelemenin duygusal dünyasında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Kendisi de iki çocuk babası olan Doğuş özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken ikizleri Arda ve Arın ile ilgili de oldukça iddialı konuştu. Oğullarının Eurovision'a katılmasını çok istediğini dile getiren şarkıcı Doğuş, "İkisinin de müzik yeteneği tartışılmaz. Dünya starı olacaklarına eminim" dedi. İşte Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın...

Şarkıcı Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın babalarının izinde! Doğuş: Dünya starı olacaklarına eminim...

Armut dibine düştü! Doğuş'un ikizleri de şarkıcı olma yolunda... 'Babam' adlı yeni parçasını müzikseverler ile buluşturan 49 yaşındaki iki çocuk babası şarkıcı Doğuş, açıklamalarıyla dikkat çekti...

Şarkıcı Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın babalarının izinde! Doğuş: Dünya starı olacaklarına eminim...

Baba sevgisini tatmadan büyüyen Doğuş, "Babam" şarkısını yazıp bestelemenin duygusal dünyasında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Kendisi de iki çocuk babası olan Doğuş özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken ikizleri Arda ve Arın ile ilgili de oldukça iddialı konuştu.

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Şarkıcı Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın babalarının izinde! Doğuş: Dünya starı olacaklarına eminim...

Azeri gazeteci ve sunucu Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan Doğuş, yeni şarkısı hakkında "Ben o baba sıcaklığını hiç yaşamadım. Şimdi Arda ve Arın adındaki ikizlerime iyi bir baba olmak için yaşıyorum. Bu şarkıyı da kendimi oğullarımın yerine koyarak; onların kalbinden, onların dilinden bana yazılmış olarak hazırladım. Kendimi çocuklarımın yerine koyarak şarkı yazdım. Umarım her zaman olduğu gibi bu şarkıda da yüreklere dokunmayı başarırım" açıklamasını yaptı.

Şarkıcı Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın babalarının izinde! Doğuş: Dünya starı olacaklarına eminim...

"DOĞUŞ SEVERLER BAYILACAK"

Uzun zamandır hazırladığı şarkısına Antalya'da film tadında bir klip çektiklerini dile getiren Doğuş, "Yapımcımız klip için Almanya'dan geldi ve maddi anlamda da hiçbir masraftan kaçınmadı. Doğuş severler klibe bayılacak, film gibi bir çekim oldu" dedi.

Şarkıcı Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın babalarının izinde! Doğuş: Dünya starı olacaklarına eminim...

"THOMAS SHELBY'DEN DAHA YAKIŞIKLIYIM"

Kendisine çok fazla film ve dizi teklifi geldiğini belirten sanatçı, 'Peaky Blinders' dizisindeki 'Thomas Shelby' (Cillian Murphy hayat verdi) karakterine benzetiliyorum ama ben ondan daha yakışıklıyım.

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