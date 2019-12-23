Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık Doğuş'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. oğuş, sonraları farklı bir yöne kaydı ve müzik türünü değiştirdi. Daha hareketli şarkılara yöneldi, rap bile yaptı. Bir süredir ekranlardan uzak olan 45 yaşındaki Doğuş vücut geliştirme yaparak uğradığı değişim ile de dikkat çekmişti. Çocukluğu sokaklarda ve yetimhanede geçen Doğuş, artık bir baba. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen iki de oğlu var. Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü ikizleri Arda ve Arın'ı görenler şaşırmadan edemiyor. Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın şimdilerde 3 yaşında ve babalarının kopyası... İşte şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ile Arın ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...