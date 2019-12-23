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  • Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...

Şarkıcı 'un ikizleri ve büyüdü... İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık 'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. oğuş, sonraları farklı bir yöne kaydı ve müzik türünü değiştirdi. Daha hareketli şarkılara yöneldi, rap bile yaptı. Bir süredir ekranlardan uzak olan 45 yaşındaki Doğuş vücut geliştirme yaparak uğradığı değişim ile de dikkat çekmişti. Çocukluğu sokaklarda ve yetimhanede geçen Doğuş, artık bir baba. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen iki de oğlu var. Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü ikizleri ve 'ı görenler şaşırmadan edemiyor. Arda ve Arın şimdilerde 3 yaşında ve babalarının kopyası... İşte şarkıcı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 11:36
Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık 'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. oğuş, sonraları farklı bir yöne kaydı ve müzik türünü değiştirdi. Daha hareketli şarkılara yöneldi, rap bile yaptı. Bir süredir ekranlardan uzak olan 45 yaşındaki Doğuş vücut geliştirme yaparak uğradığı değişim ile de dikkat çekmişti. Çocukluğu sokaklarda ve yetimhanede geçen Doğuş, artık bir baba. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen iki de oğlu var. Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü ikizleri ve 'ı görenler şaşırmadan edemiyor. Arda ve Arın şimdilerde 3 yaşında ve babalarının kopyası... İşte şarkıcı ve sizin için derlediğimiz ...

Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...
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Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...

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Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...
Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...
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