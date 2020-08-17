Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un ikiz çocuklarıyla denizin keyfi...

Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerle geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. 'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit olmuş şarkılarla tanınan Doğuş bir süredir ekranlardan uzak. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları var. Gözlerden uzak büyüyen Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın şimdilerde 4 yaşında ve babalarının kopyası... 46 yaşındaki yakışıklı şarkıcı Doğuş son olarak ikizleriyle denizin keyfini çıkarırken görüntülendi. İşte Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın...