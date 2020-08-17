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Şarkıcı 'un ikizleri ve büyüdü... İşte Doğuş'un ikiz çocuklarıyla denizin keyfi...

Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı çıkardığı albümlerle geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. 'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit olmuş şarkılarla tanınan Doğuş bir süredir ekranlardan uzak. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları var. Gözlerden uzak büyüyen ve şimdilerde 4 yaşında ve babalarının kopyası... 46 yaşındaki yakışıklı son olarak ikizleriyle denizin keyfini çıkarırken görüntülendi. İşte ...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 11:54
Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un ikiz çocuklarıyla denizin keyfi...

Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı çıkardığı albümlerle geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. 'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit olmuş şarkılarla tanınan Doğuş bir süredir ekranlardan uzak. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları var.

Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un ikiz çocuklarıyla denizin keyfi...

Gözlerden uzak büyüyen 'un ikizleri ve şimdilerde 4 yaşında ve babalarının kopyası...

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Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un ikiz çocuklarıyla denizin keyfi...

46 yaşındaki yakışıklı şarkıcı son olarak ikizleriyle denizin keyfini çıkarırken görüntülendi.

Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un ikiz çocuklarıyla denizin keyfi...

Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın Azerbeycan'da devam eden TV programı yüzünden ülkeye gelememesinden dolayı çocukların bakımı 'a kaldı.

Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un ikiz çocuklarıyla denizin keyfi...

Oğulları Arin Aras ve Aslan ile Güvercinlik'te ki La Blanche otelde tatil yapan , renkli görüntüler verdi.

Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un ikiz çocuklarıyla denizin keyfi...

Özel bir loca kiralayan ünlü şarkıcı, suda oynayan çocuklarını kontrol ederken bir anda kendini denizde buldu.

Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü... İşte Doğuş'un ikiz çocuklarıyla denizin keyfi...

Tişörtüyla denize girmek zorunda kalan Arin ve 'yı yüzdürüp oyun oynattı.

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