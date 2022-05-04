Şarkıcı Ekin Akkaş tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü şarkıdan radikal karar!

Özgün müziğin ünlü ismi Ekin Akkaş, çiftçiliğe başladı. Bodrum Güvercinlik'te aldığı tarlaya sera kuran ile ekim yapmaya başlayan türkücü, "Müzikte de oyunculukta da emeğinin karşılığını alkışla alıyorsun ama her zaman bu alkış gelmeyebiliyor. Toprak ne ekersen veriyor" dedi.