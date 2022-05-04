Şarkıcı Ekin Akkaş tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü şarkıdan radikal karar!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Ekin Akkaş, Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına katıldı. Güvercinlik Mahallesi'nde sera kuran 46 yaşındaki sanatçı, 'Herkes sezonu denizde açar, ben tarlada açtım' dedi. Özgün müziğin ünlü ismi Ekin Akkaş, çiftçiliğe başladı. Bodrum Güvercinlik'te aldığı tarlaya sera kuran ile ekim yapmaya başlayan türkücü, 'Müzikte de oyunculukta da emeğinin karşılığını alkışla alıyorsun ama her zaman bu alkış gelmeyebiliyor. Toprak ne ekersen veriyor' dedi. 'BODRUM SEZONUNU TARLADA AÇTIM' Toprak ekip dikmenin en büyük hobisi olduğunu belirten şarkıcı, 'Müzik ve oyunculuk en güzel hobilerimdi, kazanç kapım oldu. Toprak ile uğraşmak hobimdi, işim oldu. Sevdiğim her şeye sahip olmak beni mutlu ediyor. Herkes Bodrum sezonunu denizde açar, ben tarlada açtım' ifadelerini kullandı. Bodrumlu çiftçi Ekin Akkaş, 'Verimli bir sezon olacak' diyerek, pazardaki fiyatların düşeceği müjdesini de verdi. Şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Kuruçeşme'deydi. İzmir'in Urla ilçesine yerleşme kararı aldığını söyleyen Güney, 'Salı günü taşınıyorum. Balıkçı kasabasına gidiyorum. Doğa ile iç içe kalıp eserlerimi, müziğimi sevenlerimle buluşturacağım. Daha verimli olacağım bir yere taşınıyorum' diye konuştu. Zeynep Türkeş 90'larda yaptığı hit şarkılarla hafızalara kazınan Zeynep Türkeş de Berna Öztürk gibi Muğla'da soluklananlardan. Bodrum ile Milas arasındaki Kıyıkışlaçık Köyü'ne yerleşen Zeynep Türkeş, burada bir özel okulda müzik öğretmenliği de yapıyor. Ceylan Ünlü halk müziği sanatçısı Ceylan, İstanbul'dan ayrılarak, doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti. Ceylan 'Artık Bodrum'a yerleşiyorum. Evim var. İşlerimi oradan yürütmek istiyorum' dedi. Aslı Tandoğan Oyuncu Aslı Tandoğan, İstanbul'un stresinden uzaklaşmak için İstanbul'a yakın ama dingin bir köy yaşamını seçti. Oğlu Atlas'ın doğumundan sonra şehirden uzakta, Riva'da yeni bir yaşam kuran ünlü oyuncu, 'Hayatımızdaki stres faktörleriyle başa çıkabilmek için şehirden uzakta oturmayı tercih ettim' dedi. 'Uzak olmanın zorlukları var ama köyde yaşamak insana dinginlik veriyor. Doğayla iç içe olmak beni mutlu ediyor. Küçük bir sebze bahçem var. Atlas'la bahçede bol bol vakit geçiriyorum. Mümkün olduğunca huzurlu ve sakin mekânlarda bulunuyor, pozitif ve duyarlı insanlarla hayatımı geçirmeye özen gösteriyorum.' Nejat Alp İstanbul'un kalabalığından kaçarak Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına usta sanatçı Nejat Alp'de katıldı. 48 yıllık sanat hayatı boyunca İstanbul'da yaşayan ve taverna kültürünün önde gelen isimlerinde olan Alp Radikal bir karar alarak Bodrum'un Turgutreis mahallesine yerleşti. Berna Öztürk Tarkan'ın eski baldızı olarak hayatımıza giren Berna Öztürk şehri terk edenlerden. Muğla Akyaka'da bir köyde yaşadığını belirten ünlü isim, şehrin kalabalığından bunaldığını, 7 yıldır köyde oldukça mutlu olduğunu söyledi. Ferdi Tayfur Ekranlardan uzak olan Ferdi Tayfur, kendine yeni bir uğraş buldu... Ferdi Tayfur bir süredir tarım işlerine merak sardı. Kendisine iyi geldiği için sebze ve meyve yetiştirdiğini söyleyen şarkıcının Tekirdağ'da 400 dönüm arazi satın aldığı, edinilen bilgiler arasında. Bilun Dohmen 90'lı yıllarda podyumların tozunu attıran Bilun Dohmen, Bodrum'a yerleşti. Avrupa ve Türkiye'de sayısız defilede yer alan eski manken, Bodrum Gündoğan'da küçük bir çiftlik kurdu. Köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen'in geçmişinden eser kalmadı. Görkemli hayatı geride bırakan manken şimdilerde küçükbaş hayvan besleyip, organik tarım ürünleri yetiştiriyor. Kıraç Şarkıcı Kıraç'ın eşi Ayşe Şule Bilgiç ve çocuklarıyla birlikte, 5 yıldır yılın belirli dönemlerinde Beykoz'a bağlı Ali Bahadır Köyü'ndeki bir çiftlikte yaşadığı ortaya çıktı. Eşi Ayşe Şule Bilgiç'le bankadan kredi çekerek bu çiftliği aldıklarını ve kredisini hâlâ ödediklerini söyleyen belirten Kıraç, '13 dönümlük bu çiftlikte 17 inek, 16 tavuk, 8 ördek ve 5 hindi besliyorum' dedi. Çiftlik sit alanı olduğu için 5 yıldır karavanda yaşamaya mecbur bırakıldıklarından dert yanarak ilgili makamlara seslenen Kıraç, bütün ömrünü şehir hayatında geçirenlereyse 'Topraktan geldik toprağa gideceğiz, kini ve nefreti arkamızda bırakalım' çağrısında bulundu. Leyla Bilginel Türkiye'den uzaklara yerleşen ünlülerden biri de Leyla Bilginel. Bir zamanlar oyuncu olarak adını duyuran Leyla Bilginel, bir yılı aşkın süredir Türkiye'den çok uzakta bambaşka bir hayat yaşıyor. Tayland'ın Phuket adasında oğlu Kayra ile birlikte yeni bir sayfa açan Bilginel, Instagram'daki sayfasında da günlük yaşamından kesitler sunan fotoğraflar paylaşıyor. Yüksel Uzel Bir döneme sesi ve şarkılarıyla damga vuran Yüksel Uzel ise gencecik yaşında sağlık sorunları yüzünden 'erken' emekliye ayrılmak zorunda kaldı. Bir aşk yüzünden de yaşadığı ülkeyi değiştirdi. Kilometrelerce uzağa Güney Afrika'ya yerleşti. İlki 31 yaşında olmak üzere iki kez anevrizma geçiren Uzel, kelimenin tam anlamıyla ölümün kıyısından döndü ve yeniden hayata tutundu. Bennu Gerede Oyuncu Bennu Gerede sadece İstanbul'dan değil Türkiye'den de ayrıldı. Gerede, 10 gün içinde dört oğluyla Bali'ye taşındı. Yılmaz Erdoğan Geçtiğimiz yıl Muğla'da bir çiftlik satın alan Yılmaz Erdoğan organik tarım ürünlerine merak sardı. Film projelerine devam eden Erdoğan sadece iş için İstanbul'u tercih ediyor. Onun dışında tüm zamanını Köyceğiz'deki evinde geçiriyor. Sümer Ezgü Uzun süre Ankara'da yaşadıktan sonra İstanbul'a yerleşen Sümer Ezgü daha sonra yazları gittiği Antalya'ya tamamen yerleşme kararı aldı ve İstanbul'daki evini Antalya'ya taşıdı. Sadece işi olduğunda İstanbul'a geliyor. Yüksel Ak Eski Türkiye güzellerinden olan Yüksel Ak önce mankenliği ve sunuculuğu bıraktı daha sonra ise İstanbul'u terk etti. İlk evliliğini manken Şenol İpek ile yapan Yüksel Ak daha sonra İzmirli iş adamı Osman Rimer ile evlenerek İzmir'e yerleşti. Ares ve Kaya isimli iki tane oğlu bulunuyor. Ege 90'ların efsaneleşen pop yıldızlarından şarkıcı Ege, Muğla – Güvercinlik'te tek başına yaşıyor. Ege, Bodrum'da sahne çalışmalarına devam ediyor. İş için dönem dönem İstanbul'a geliyor. Yeşim Büber Yeşim Büber tekne hayatını tercih eden ünlülerden oldu. Tüm yaşamını eşi ve ikizleri ile yaz kış tekne de geçiren oyuncu İstanbul'a da tekneleri ile geliyor Kanlıca'da demir atıp bir süre sonra istediği başka yere geçiyor Burak Hakkı Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçmak için Çanakkale'ye gidiyor. Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu. Yaklaşık 300 bin dolarlık (1 milyon 100 bin lira) arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor. Hayko Cepkin Rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, İstanbul'un kalabalığına dayanmayan ünlü isimlerden biri... Cepkin'in, İstanbul'dan ayrılmasının bir nedeni de paraşüt tutkusu... İzmir, Selçuk'ta bulunan eski havaalanında paraşüt atlayışlarına başlayan ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, 4 sene önce Şirince'ye yerleşme kararı aldı. Cepkin, bir konaklama tesisi açarak kendisi gibi doğa tutkunlarını da burada buluşturuyor. Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin ayrıca 'İstanbul'un yaşanacak hali kalmadı' dedi. Özlem Tekin Rock müziğin efsane isimlerinden Özlem Tekin, müziği bırakarak sevenlerini üzmüştü. Tekin'in eski eşi, ünlü şarkıcının Küçükbükü Mahallesi'nde 2. muhtar olduğunu söyledi. Özlem Tekin'in eski eşi Cem Öcal, 'Özlem müzik hayatını tamamen bıraktı. Küçükbükü Mahallesi'nde ikinci muhtar oldu. Komşu olduğumuz için sık sık görüşüyoruz. İyi ve sakin bir hayatı var' dedi.