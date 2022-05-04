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Haberler Galeri Şarkıcı Ekin Akkaş tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü şarkıdan radikal karar!
Giriş Tarihi: 04.05.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 13:23

Şarkıcı Ekin Akkaş tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü şarkıdan radikal karar!

Şarkıcı Ekin Akkaş radikal bir karar aldı. Ekin Akkaş de şehirden kaçan ünlüler kervanına katıldı. Özgün müziğin ünlü ismi Ekin Akkaş, çiftçiliğe başladı. 46 yaşındaki Ekin Akkaş "Herkes sezonu denizde açar, ben tarlada açtım" dedi.

Şarkıcı Ekin Akkaş tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü şarkıdan radikal karar!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Ekin Akkaş, Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına katıldı.

Şarkıcı Ekin Akkaş tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü şarkıdan radikal karar!

Güvercinlik Mahallesi'nde sera kuran 46 yaşındaki sanatçı, "Herkes sezonu denizde açar, ben tarlada açtım" dedi.

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Şarkıcı Ekin Akkaş tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü şarkıdan radikal karar!

Özgün müziğin ünlü ismi Ekin Akkaş, çiftçiliğe başladı. Bodrum Güvercinlik'te aldığı tarlaya sera kuran ile ekim yapmaya başlayan türkücü, "Müzikte de oyunculukta da emeğinin karşılığını alkışla alıyorsun ama her zaman bu alkış gelmeyebiliyor. Toprak ne ekersen veriyor" dedi.

Şarkıcı Ekin Akkaş tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü şarkıdan radikal karar!

"BODRUM SEZONUNU TARLADA AÇTIM"

Toprak ekip dikmenin en büyük hobisi olduğunu belirten şarkıcı, "Müzik ve oyunculuk en güzel hobilerimdi, kazanç kapım oldu.

Şarkıcı Ekin Akkaş tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü şarkıdan radikal karar!

Toprak ile uğraşmak hobimdi, işim oldu. Sevdiğim her şeye sahip olmak beni mutlu ediyor.

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