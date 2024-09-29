Giriş Tarihi: 29.09.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
07:29
Şarkıcı Emina Jahovic'ten meslektaşlarına tavsiye: Hayat fani egoyu bırakın!
Sırbistan ve Türkiye'de çıkardığı albümlerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Emina Jahovic, samimi açıklamalar yaptı. Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, yaşadığı zorlu süreçlerden büyük dersler çıkardığını, pandemi döneminden sonra tüm hayatını değiştirdiğini söyledi. Emina Jahovic, "Empati yapıp insanları anlamaya çalışıyorum. Herkes egolarını bir kenara bırakmalı" dedi. İşte Emina Jahovic'in çok özel açıklamaları...