Şarkıcı Emina Jahovic’ten meslektaşlarına tavsiye: Hayat fani egoyu bırakın!

EMPATİ YAPIYORUM

Geçtiğimiz yıllarda çıktığı bir kış tatilinde koronavirüse yakalandığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Çocuklarımla kayak yapıyordum. Zayıfladım ve boğazım ağrıyordu. Ancak bunun soğuk algınlığı olduğunu söylediler. Üç gün boyunca sekiz saat kayak yaptım ve vücudumu daha da yordum" dedi. Ancak bu süreçte herkesten uzak durduğunun da altını çizen Jahovic, bu zorlu dönemde hayatına dair değişiklikler yaptığını da itiraf etti.