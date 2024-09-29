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Giriş Tarihi: 29.09.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 07:29

Şarkıcı Emina Jahovic'ten meslektaşlarına tavsiye: Hayat fani egoyu bırakın!

Sırbistan ve Türkiye'de çıkardığı albümlerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Emina Jahovic, samimi açıklamalar yaptı. Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, yaşadığı zorlu süreçlerden büyük dersler çıkardığını, pandemi döneminden sonra tüm hayatını değiştirdiğini söyledi. Emina Jahovic, "Empati yapıp insanları anlamaya çalışıyorum. Herkes egolarını bir kenara bırakmalı" dedi. İşte Emina Jahovic'in çok özel açıklamaları...

MERVE YURTYAPAN
Şarkıcı Emina Jahovic’ten meslektaşlarına tavsiye: Hayat fani egoyu bırakın!

Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, memleketi Sırbistan'daki şöhretinin ardından, Türkiye'de de büyük bir üne kavuştu. Ünlü basketbolcu Mirsad Türkcan'ın kardeşi olan Emina Jahovic, şimdilerde yeni şarkıları için hummalı bir çalışma içerisinde.

Şarkıcı Emina Jahovic’ten meslektaşlarına tavsiye: Hayat fani egoyu bırakın!

Yaz aylarını oğulları Yaman ve Yavuz ile geçiren ünlü şarkıcı, Türkiye ve Sırbistan arasında mekik dokuyor. Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Jahovic, hayatını değiştiren zorlu olayları anlattı.

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Şarkıcı Emina Jahovic’ten meslektaşlarına tavsiye: Hayat fani egoyu bırakın!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insanların zor bir süreçten geçtiği pandemi döneminde büyük dersler çıkardığını söyledi.

Şarkıcı Emina Jahovic’ten meslektaşlarına tavsiye: Hayat fani egoyu bırakın!

EMPATİ YAPIYORUM
Geçtiğimiz yıllarda çıktığı bir kış tatilinde koronavirüse yakalandığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Çocuklarımla kayak yapıyordum. Zayıfladım ve boğazım ağrıyordu. Ancak bunun soğuk algınlığı olduğunu söylediler. Üç gün boyunca sekiz saat kayak yaptım ve vücudumu daha da yordum" dedi. Ancak bu süreçte herkesten uzak durduğunun da altını çizen Jahovic, bu zorlu dönemde hayatına dair değişiklikler yaptığını da itiraf etti.

Şarkıcı Emina Jahovic’ten meslektaşlarına tavsiye: Hayat fani egoyu bırakın!

Pandemi sonrası daha hassas bir insan olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Koronayla mücadele ettim, hastalık beni daha güçlü bir kadın yaptı. Arkadaş çevremi daralttım, daha şefkatli, empati yapan ve başkalarını anlamaya çalışan bir kişi oldum. Kendimi her zaman karşımdaki insanların yerine koymaya çalışıyorum. Ayrıca egomu kontrol etmeyi de öğrendim" diye konuştu.

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