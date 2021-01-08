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Şarkıcı 70 kilo verdi değişimi inanılmaz oldu!

Bir dönem yayınlanan yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken değişimi ile herkesi şaşırttı! X Factor yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 152 kilodan 82 kiloya düştü. Ferah Zeydan ile verdiği 70 kilo sonrası büyük bir değişime uğradı. Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın görenleri hayrete düşürdü. ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte Ferah Zeydan'ın son hali...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 14:20
Şarkıcı Ferah Zeydan 70 kilo verdi değişimi inanılmaz oldu!

Bir dönem yayınlanan yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken değişimi ile herkesi şaşırttı! X Factor yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 152 kilodan 82 kiloya düştü.

Şarkıcı Ferah Zeydan 70 kilo verdi değişimi inanılmaz oldu!

ile verdiği 70 kilo sonrası büyük bir değişime uğradı. Ferah Zeydan'ın görenleri hayrete düşürdü.

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Şarkıcı Ferah Zeydan 70 kilo verdi değişimi inanılmaz oldu!

ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Şarkıcı Ferah Zeydan 70 kilo verdi değişimi inanılmaz oldu!

İşte yarışmacısı 'ın ve sizin için derlediğimiz verdikleri kilolarla büyük değişime uğrayan ünlü isimler...

Şarkıcı Ferah Zeydan 70 kilo verdi değişimi inanılmaz oldu!
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