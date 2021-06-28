Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:20Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:21
Şarkıcı Funda Arar'ın son hali şoke etti! Ekranda Funda Arar'ı görenler tanımakta zorlandı...
Şarkıcı Funda Arar katıldığı programda görüntüsü ile hayranlarını şoke etti. Yüzüne dolgu yaptırdığı konuşulan ve "Estetik operasyon mu geçirdi?" soruları ile karşı karşıya kalan Funda Arar'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Funda Arar'ı gören hayranları onu tanımakta zorlandı. Funda Arar'ın son haline sosyal medya takipçilerinden "Bunu kendine neden yaptın?" yorumları yağarken Arar'ın değişiminin beğenilmediği vurgulandı. İşte estetik sonrası şarkıcı Funda Arar'ın son hali...