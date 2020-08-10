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Haberler Galeri Şarkıcı Göksel bikinili paylaşımıyla dikkat çekti! Göksel mavi bikinili pozu ile fazla kilolara gönderme yaptı “Bu yaz herkes biraz tombuling”

Şarkıcı bikinili paylaşımıyla dikkat çekti! Göksel mavi ile fazla kilolara gönderme yaptı “Bu yaz herkes biraz tombuling”

Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isimlerden. Takipçilerine sık sık paylaşımlarda bulunan güzel son olarak ile ilgi odağı oldu. verdiği pozda karantina döneminde alınan kilolara gönderme yaptı. "Bu yaz herkes biraz tombuling" diyen şarkıcı beğeni topladı. İşte şu sıralar güneşin ve denizin keyfini çıkaran sevilen şarkıcı Göksel'in bikinili pozu...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 09:31
Şarkıcı Göksel bikinili paylaşımıyla dikkat çekti! Göksel mavi bikinili pozu ile fazla kilolara gönderme yaptı “Bu yaz herkes biraz tombuling”

Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isimlerden.

Şarkıcı Göksel bikinili paylaşımıyla dikkat çekti! Göksel mavi bikinili pozu ile fazla kilolara gönderme yaptı “Bu yaz herkes biraz tombuling”

Takipçilerine sık sık paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı son olarak ile ilgi odağı oldu.

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Şarkıcı Göksel bikinili paylaşımıyla dikkat çekti! Göksel mavi bikinili pozu ile fazla kilolara gönderme yaptı “Bu yaz herkes biraz tombuling”

mavi bikinisiyle verdiği pozda karantina döneminde alınan kilolara gönderme yaptı.

Şarkıcı Göksel bikinili paylaşımıyla dikkat çekti! Göksel mavi bikinili pozu ile fazla kilolara gönderme yaptı “Bu yaz herkes biraz tombuling”

İşte şu sıralar güneşin ve denizin keyfini çıkaran sevilen şarkıcı 'in ...

Şarkıcı Göksel bikinili paylaşımıyla dikkat çekti! Göksel mavi bikinili pozu ile fazla kilolara gönderme yaptı “Bu yaz herkes biraz tombuling”

"Bu yaz herkes biraz tombuling" diyen şarkıcı 'in beğeni topladı.

Şarkıcı Göksel bikinili paylaşımıyla dikkat çekti! Göksel mavi bikinili pozu ile fazla kilolara gönderme yaptı “Bu yaz herkes biraz tombuling”
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Şarkıcı Göksel bikinili paylaşımıyla dikkat çekti! Göksel mavi bikinili pozu ile fazla kilolara gönderme yaptı “Bu yaz herkes biraz tombuling”
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