HaberlerGaleriŞarkıcı Göksel bikinili paylaşımıyla dikkat çekti! Göksel mavi bikinili pozu ile fazla kilolara gönderme yaptı “Bu yaz herkes biraz tombuling”
Şarkıcı Göksel bikinili paylaşımıyla dikkat çekti! Göksel mavi bikinili pozu ile fazla kilolara gönderme yaptı “Bu yaz herkes biraz tombuling”
Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Göksel sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isimlerden. Takipçilerine sık sık paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı Göksel son olarak bikinili pozu ile ilgi odağı oldu. Göksel mavi bikinisiyle verdiği pozda karantina döneminde alınan kilolara gönderme yaptı. "Bu yaz herkes biraz tombuling" diyen şarkıcı Göksel'in bikinili pozu beğeni topladı. İşte şu sıralar güneşin ve denizin keyfini çıkaran sevilen şarkıcı Göksel'in bikinili pozu...
Giriş Tarihi: 10.08.2020
09:26
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
09:31
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