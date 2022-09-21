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Haberler Galeri Şarkıcı Göksel köydeki günlerini özledi! Göksel'den mest eden poz "hayatımın en kuzulu günleri"
Giriş Tarihi: 21.09.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 09:35

Şarkıcı Göksel köydeki günlerini özledi! Göksel'den mest eden poz "hayatımın en kuzulu günleri"

Pandemi döneminde tası tarağı toplayıp köy hayatına geçiş yapan şarkıcı Göksel şimdilerde doğa ile iç içe olduğu günleri özlüyor. Pandemi nedeniyle birçok ünlü isim köy hayatı yaşamaya başlamıştı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Göksel'di. Güzel şarkıcı normalleşmeyle birlikte şehir hayatına dönmüş konserlerine kaldığı yerden devam etmişti. Fethiye'de yaşadığı köyden sık sık paylaşımlarda bulunan Göksel, son olarak o günlerden karesini takipçileri ile paylaştı. Göksel kuzularla olan fotoğrafını özlemle hayranlarının beğenisine sundu. İşte şarkıcı Göksel'in köy hayatından imrendiren kareler...

Şarkıcı Göksel köydeki günlerini özledi! Göksel’den mest eden poz hayatımın en kuzulu günleri

Pandemi döneminde Fethiye'de yaşadığı köyden sık sık paylaşımlarda bulunan Göksel, son olarak o günlerden kalma bir karesini takipçileri ile paylaştı.

Şarkıcı Göksel köydeki günlerini özledi! Göksel’den mest eden poz hayatımın en kuzulu günleri

Pandemi döneminde tası tarağı toplayıp köy hayatına geçiş yapan şarkıcı Göksel şimdilerde doğa ile iç içe olduğu günleri özlüyor.

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Şarkıcı Göksel köydeki günlerini özledi! Göksel’den mest eden poz hayatımın en kuzulu günleri

Pandemi nedeniyle birçok ünlü isim köy hayatı yaşamaya başlamıştı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Göksel'di.

Şarkıcı Göksel köydeki günlerini özledi! Göksel’den mest eden poz hayatımın en kuzulu günleri

Güzel şarkıcı normalleşmeyle birlikte şehir hayatına dönmüş konserlerine kaldığı yerden devam etmişti.

Şarkıcı Göksel köydeki günlerini özledi! Göksel’den mest eden poz hayatımın en kuzulu günleri

İnstagramdan yaptığı doğal yaşam hayatıyla hayranlarının beğenisini toplayan Göksel köy evini artık yaz aylarında ziyaret ediyor.

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