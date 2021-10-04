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Haberler Galeri Şarkıcı Gülşen oğlu Azur Benan için Londra’ya gitmişti… Ünlü çift radikal bir karar aldı
Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 09:43

Şarkıcı Gülşen oğlu Azur Benan için Londra’ya gitmişti… Ünlü çift radikal bir karar aldı

Ünlü şarkıcı Gülşen'in her yaptığıyla gündem oluyor. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Gülşen, sosyal medyadan paylaştığı haberle Oğlu Azur Benan'ın eğitim hayatına Londra'da başladığı duyurmuştu. Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu oğulları Azur Benan'ı da alıp Londra'ya gitmişti. Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, radikal bir kararla İstanbul'da bulunan stüdyosundaki tüm ekipmanlarını sattı. Ünlü çift tamamen Londra'ya taşınma kararı aldı.

Şarkıcı Gülşen oğlu Azur Benan için Londra’ya gitmişti… Ünlü çift radikal bir karar aldı

Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul'da bulunan stüdyosundaki tüm ekipmanlarını sattı. Ünlü çift tamamen Londra'ya taşınıyor.

Şarkıcı Gülşen oğlu Azur Benan için Londra’ya gitmişti… Ünlü çift radikal bir karar aldı

Kariyer planları için yurt dışına taşınan ünlüler kervanına Ozan Çolakoğlu ve eşi Gülşen de katıldı.

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Şarkıcı Gülşen oğlu Azur Benan için Londra’ya gitmişti… Ünlü çift radikal bir karar aldı

Uzun bir süredir yurt dışında olan ancak Türkiye'de stüdyoları bulunan ünlü çift radikal bir karar alarak Türkiye'den tamamen taşınıyor.

Şarkıcı Gülşen oğlu Azur Benan için Londra’ya gitmişti… Ünlü çift radikal bir karar aldı

LONDRA'DA STÜDYO AÇACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre stüdyosunu kapatan Ozan Çolakoğlu, bir ay sonra tamamen Londra'ya taşınacak.

Şarkıcı Gülşen oğlu Azur Benan için Londra’ya gitmişti… Ünlü çift radikal bir karar aldı

Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra ünlü müzisyen de Londra'da stüdyo açacak.

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