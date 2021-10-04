Şarkıcı Gülşen oğlu Azur Benan için Londra’ya gitmişti… Ünlü çift radikal bir karar aldı

Ünlü şarkıcı Gülşen'in her yaptığıyla gündem oluyor. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Gülşen, sosyal medyadan paylaştığı haberle Oğlu Azur Benan'ın eğitim hayatına Londra'da başladığı duyurmuştu. Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu oğulları Azur Benan'ı da alıp Londra'ya gitmişti. Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, radikal bir kararla İstanbul'da bulunan stüdyosundaki tüm ekipmanlarını sattı. Ünlü çift tamamen Londra'ya taşınma kararı aldı.