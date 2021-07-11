Şarkıcı Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı çalkaladı! ‘Gülşen bu ne hal?’

Ünlü şarkıcı Gülşen'in sahne kıyafeti olay yarattı. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte ünlü isimler de sahneye çıkmaya başladı. Alaçatı'da sevenleriyle buluşan Gülşen'in sahneye kıyafeti ise çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi.