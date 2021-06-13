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Haberler Galeri Şarkıcı Gülşen sosyal medyaya iyice ısındı! Gülşen'in sıfır makyaj hali dillere düştü...
Giriş Tarihi: 13.06.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 16:47

Şarkıcı sosyal medyaya iyice ısındı! dillere düştü...

Ünlü şarkıcı 'den sıfır makyaj paylaşım geldi. Gülşen, 2016 yılında aranjör ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları 'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Karantina döneminde sosyal medyaya iyice alışan Gülşen cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz ghaftalarda mini şortlu ev halini paylaşan Gülşen'den şimdi de makyajsız hali ile dikkatleri üzerine çekti. İşte ...

Şarkıcı Gülşen sosyal medyaya iyice ısındı! Gülşen'in sıfır makyaj hali dillere düştü...

Ünlü şarkıcı 'den sıfır makyaj paylaşım geldi. Gülşen, 2016 yılında aranjör ile nikah masasına oturmuştu.

Şarkıcı Gülşen sosyal medyaya iyice ısındı! Gülşen'in sıfır makyaj hali dillere düştü...

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren ve , 2017 yılında ise oğulları 'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

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Şarkıcı Gülşen sosyal medyaya iyice ısındı! Gülşen'in sıfır makyaj hali dillere düştü...
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Şarkıcı Gülşen sosyal medyaya iyice ısındı! Gülşen'in sıfır makyaj hali dillere düştü...
Şarkıcı Gülşen sosyal medyaya iyice ısındı! Gülşen'in sıfır makyaj hali dillere düştü...
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