Şarkıcı Gülşen sosyal medyaya iyice ısındı! Gülşen'in sıfır makyaj hali dillere düştü...

Ünlü şarkıcı Gülşen'den sıfır makyaj paylaşım geldi. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Karantina döneminde sosyal medyaya iyice alışan Gülşen cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz ghaftalarda mini şortlu ev halini paylaşan Gülşen'den şimdi de makyajsız hali ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Gülşen'in makyajsız hali...