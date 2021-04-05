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Haberler Galeri Şarkıcı Gülşen'in mini şortlu ev hali olay oldu! 44 yaşındaki Gülşen seksi pozu ile Serenay Sarıkaya'ya benzetildi...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 17:53 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 08:28

'in mini şortlu olay oldu! 44 yaşındaki Gülşen seksi pozu ile 'ya benzetildi...

Ünlü , 2016 yılında aranjör ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları 'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Karantina döneminde sosyal medyaya iyice alışan Gülşen son olarak paylaştığı mini şortlu ev haline "Yeni şarkımı hemen şimdi dinletebilsem" notunu düştü. Cüretkar beğeni toplarken 'ya benzetildi. Düzgün fiziği ile dikkat çeken merak konusu oldu...

Şarkıcı Gülşen'in mini şortlu ev hali olay oldu! 44 yaşındaki Gülşen seksi pozu ile Serenay Sarıkaya'ya benzetildi...

Ünlü , 2016 yılında aranjör ile nikah masasına oturmuştu.

Şarkıcı Gülşen'in mini şortlu ev hali olay oldu! 44 yaşındaki Gülşen seksi pozu ile Serenay Sarıkaya'ya benzetildi...

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve , 2017 yılında ise oğulları 'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

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Şarkıcı Gülşen'in mini şortlu ev hali olay oldu! 44 yaşındaki Gülşen seksi pozu ile Serenay Sarıkaya'ya benzetildi...

Karantina döneminde sosyal medyaya iyice alışan Gülşen son olarak paylaştığı mini şortlu ev haline "Yeni şarkımı hemen şimdi dinletebilsem" notunu düştü.

Şarkıcı Gülşen'in mini şortlu ev hali olay oldu! 44 yaşındaki Gülşen seksi pozu ile Serenay Sarıkaya'ya benzetildi...

Cüretkar beğeni toplarken 'ya benzetildi.

Şarkıcı Gülşen'in mini şortlu ev hali olay oldu! 44 yaşındaki Gülşen seksi pozu ile Serenay Sarıkaya'ya benzetildi...

Düzgün fiziği ile dikkat çeken merak konusu oldu...

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