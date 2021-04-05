Şarkıcı Gülşen'in mini şortlu ev hali olay oldu! 44 yaşındaki Gülşen seksi pozu ile Serenay Sarıkaya'ya benzetildi...

Ünlü şarkıcı Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Karantina döneminde sosyal medyaya iyice alışan Gülşen son olarak paylaştığı mini şortlu ev haline "Yeni şarkımı hemen şimdi dinletebilsem" notunu düştü. Cüretkar ev hali beğeni toplarken Gülşen'in son hali Serenay Sarıkaya'ya benzetildi. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Gülşen'in güzellik sırrı merak konusu oldu...