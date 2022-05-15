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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler’in aşk yuvaları gündem oldu! Göz kamaştıran villada Hadise’ye özel...
Giriş Tarihi: 15.05.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 11:01

Şarkıcı Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler’in aşk yuvaları gündem oldu! Göz kamaştıran villada Hadise’ye özel...

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyor. 15 Mart'ta aile arasında gizlice nişanlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bu mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde taçlandırdı. Ünlü şarkıcı, 30 Nisan'da Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aşk yuvaları belli oldu. Hadise ile Mehmet Dinçerler, İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un evlerini kiralamıştı. Hadise, evi baştan aşağı yenileme kararı aldı. Bir iç mimarla 250 bin liralık anlaşma yapan ünlü popçu, değişikliklere hızlıca başlanması talimatını verdi. Hadise'nin bir de özel isteği oldu. İşte çiçeği burnunda çiftin aşk yuvası ve Hadise'nin özel isteği…

Şarkıcı Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler’in aşk yuvaları gündem oldu! Göz kamaştıran villada Hadise’ye özel...

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in geçtiğimiz gün boşanan Mihre Çelikkol ile İbrahim Çelikkol çiftinin Riva Konakları'ndaki evini aylık 50 bin liraya kiraladığı ortaya çıkmıştı.

Şarkıcı Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler’in aşk yuvaları gündem oldu! Göz kamaştıran villada Hadise’ye özel...

Hürriyet'in haberine göre; Hadise, evi baştan aşağı yenileme kararı aldı. Bir iç mimarla 250 bin liralık anlaşma yapan ünlü popçu, değişikliklere hızlıca başlanması talimatını verdi.

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Şarkıcı Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler’in aşk yuvaları gündem oldu! Göz kamaştıran villada Hadise’ye özel...

Hadise'nin bir de özel isteği oldu; evdeki iki oda birleştirilerek şarkıcı için giyinme odası haline getirilecek.

Şarkıcı Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler’in aşk yuvaları gündem oldu! Göz kamaştıran villada Hadise’ye özel...

Yaz aylarında düğün yapmayı planlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, 30 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Genç çiftin aşk yuvaları bakın neresi oldu...

Şarkıcı Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler’in aşk yuvaları gündem oldu! Göz kamaştıran villada Hadise’ye özel...

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyor.

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