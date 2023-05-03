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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise sosyal medyayı yaktı geçti! Alev emojileri yağdı!
Giriş Tarihi: 03.05.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 15:00

Şarkıcı Hadise sosyal medyayı yaktı geçti! Alev emojileri yağdı!

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemde kariyerindeki gelişmelerin yanı sıra özel hayatındaki hareketlilikle dikkatleri üzerine çekiyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir şekilde gerçekleşen evliliği jet hızıyla sona eren şarkıcı Hadise, şu sıralar "Feryat" isimli yeni şarkısıyla gündemden düşmüyor. Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Hadise, son olarak yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Güzel şarkıcının alev emojisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı…

Şarkıcı Hadise sosyal medyayı yaktı geçti! Alev emojileri yağdı!

Şarkıcı Hadise olay bir paylaşıma daha imza attı. Hadise sadece kalçasını paylaşarak arkasından konuşanlara mesaj vermişti. Hadise'nin paylaşımına sosyal medyadan yorum yağmıştı. Bu kez de Hadise'den alev alev bir paylaşım geldi.

Şarkıcı Hadise sosyal medyayı yaktı geçti! Alev emojileri yağdı!

O Ses Türkiye Rap yarışmasıyla ekrana dönmeye hazırlanan Hadise, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Şarkıcı Hadise sosyal medyayı yaktı geçti! Alev emojileri yağdı!

Apar topar evlenip olaylı şekilde boşanan Hadise son dönemde hem aşk hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Şarkıcı Hadise sosyal medyayı yaktı geçti! Alev emojileri yağdı!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile ilk evliliğini yapan ve bu evliliği 5 ay sonra sonlandıran Hadise hakkında olumsuz yorumlarda bulunan ve mesajlarını ifşa eden Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto hakkında da dava açmıştı.

Şarkıcı Hadise sosyal medyayı yaktı geçti! Alev emojileri yağdı!

Bu haberlerle de son dönemde adından söz ettiren Hadise'den yine olay bir paylaşım geldi.

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