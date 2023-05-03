Giriş Tarihi: 03.05.2023 14:58
Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
15:00
Şarkıcı Hadise sosyal medyayı yaktı geçti! Alev emojileri yağdı!
Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemde kariyerindeki gelişmelerin yanı sıra özel hayatındaki hareketlilikle dikkatleri üzerine çekiyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir şekilde gerçekleşen evliliği jet hızıyla sona eren şarkıcı Hadise, şu sıralar "Feryat" isimli yeni şarkısıyla gündemden düşmüyor. Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Hadise, son olarak yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Güzel şarkıcının alev emojisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı…