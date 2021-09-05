Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi… Güvenliği seferber etti!

Hadise, Kaan Yıldırım ile 1.5 yıllık ilişkisine 2 ay önce nokta koymuş, yalnız kalmaya vakit bulamadan iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Hadise ile yeni aşkı Mehmet Dinçerler'i İstinye'de görüntüledi. Dinçerler görüntülendiklerini fark edince hızla uzaklaşmak istedi, ancak trafik nedeniyle bu çabası boşa çıktı. Soruları yanıtsız bırakan sevgililer, soluğu Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde aldı. Mehmet Dinçerler, otel görevlilerini gazetecileri içeri almamaları konusunda uyardı.