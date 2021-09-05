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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi… Güvenliği seferber etti!
Giriş Tarihi: 05.09.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 14:07

Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi… Güvenliği seferber etti!

Hadise, Kaan Yıldırım ile 1.5 yıllık ilişkisine 2 ay önce nokta koymuş, yalnız kalmaya vakit bulamadan iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Hadise ile yeni aşkı Mehmet Dinçerler'i İstinye'de görüntüledi. Dinçerler görüntülendiklerini fark edince hızla uzaklaşmak istedi, ancak trafik nedeniyle bu çabası boşa çıktı. Soruları yanıtsız bırakan sevgililer, soluğu Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde aldı. Mehmet Dinçerler, otel görevlilerini gazetecileri içeri almamaları konusunda uyardı.

Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi… Güvenliği seferber etti!

Aşkları magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Hadise ve Mehmet Dinçerler, önceki akşam İstinye'de bir araya geldi. Basından kaçmak isteyen çift lüks otelde soluğu aldı. Dinçerler, görüntü vermemek için otel güvenliğini seferber etti.

Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi… Güvenliği seferber etti!

Önceki akşam İstinye'de buluşan Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, araç içinde objektife yansıdı. Dinçerler görüntülendiklerini fark edince hızla uzaklaşmak istedi, ancak trafik nedeniyle bu çabası boşa çıktı.

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Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi… Güvenliği seferber etti!

OTEL GÖREVLİLERİNE UYARIDA BULUNDU

Hürriyet'in haberine göre; Soruları yanıtsız bırakan sevgililer, soluğu Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde aldı. Mehmet Dinçerler, otel görevlilerini gazetecileri içeri almamaları konusunda uyardı.

Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi… Güvenliği seferber etti!

AŞKINI HAYKIRMIŞTI

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden iki yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.

Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi… Güvenliği seferber etti!

Geçtiğimiz hafta bir mekandan el ele çıkarken görüntülenen çift, Meksika Tulum'da aşk tatiline çıktı. Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşan çiçeği burnundan çiftten Hadise, sevgilisine poz verdi. Hadise, paylaşımının altına İspanyolca bir not düştü.

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