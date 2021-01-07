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Şarkıcı yeni şarkısını dinlerken kendinden geçti... Hadise'nin sosyal medyanın diline düştü!

Geçtiğimiz yıla oyuncu ile yaşadığı aşkla damga vuran yılın son günleri ayrılıkla sarsılmıştı. Yılın aşkı olarak görülen ve evliliğe doğru hızla ilerleyen Hadise ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliğinin sürpriz bir şekilde sonlanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şu sıralar aşk hayatında olumsuzluklar yaşanan Hadise'nin iş hayatında ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Hadise son olarak sosyal medya hesabından 'den aldığı yeni şarkıyı dinlerken paylaşımda bulundu. Hayli keyifli görünen Hadise'nin ise sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte şarkıcı ...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 10:25
Şarkıcı Hadise yeni şarkısını dinlerken kendinden geçti... Hadise'nin makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü!

Geçtiğimiz yıla oyuncu ile yaşadığı aşkla damga vuran yılın son günleri ayrılıkla sarsılmıştı. Yılın aşkı olarak görülen ve evliliğe doğru hızla ilerleyen Hadise ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliğinin sürpriz bir şekilde sonlanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Şarkıcı Hadise yeni şarkısını dinlerken kendinden geçti... Hadise'nin makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü!

, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim.

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Şarkıcı Hadise yeni şarkısını dinlerken kendinden geçti... Hadise'nin makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü!

ile yaşadığım ilişkiyi noktalanırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Hadise yeni şarkısını dinlerken kendinden geçti... Hadise'nin makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü!

2021'in ilk günlerinde 'den bir paylaşım geldi. Bu paylaşım çiftin fanlarını heyecanlandırdı.

Şarkıcı Hadise yeni şarkısını dinlerken kendinden geçti... Hadise'nin makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü!

Herkes evleneceklerini beklerken 2020'nin son günlerinde ayrılık haberini duyuran ve aşklarına bir şans daha verdiği iddia edildi. Hadise'nin son paylaşımı bu iddiaları günlendirdi.

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