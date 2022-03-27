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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise'den konserinde büyük sürpriz! Hadise sır gibi sakladığı Mehmet Dinçerler ile nişan fotoğraflarını dev ekranda paylaştı!
Giriş Tarihi: 27.03.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 10:10

Şarkıcı Hadise'den konserinde büyük sürpriz! Hadise sır gibi sakladığı Mehmet Dinçerler ile nişan fotoğraflarını dev ekranda paylaştı!

Ünlü popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, çalışanlara gizlilik anlaşması imzalatarak geceyi sonlandırmıştı. Detayları ile günlerde konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişan töreninden kareler ise sır gibi saklanmıştı. Hadise önceki gün konserinde bombayı patlattı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'e de sürpriz yapan Hadise nişan fotoğraflarını dev ekranda paylaştı. Nişanında beyazlar içinde olduğu görülen Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler'e armağan ettiği şarkı eşliğinde değişen nişan fotoğrafları büyük beğeni topladı. İşte şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişanından ilk kareler...

Şarkıcı Hadise’den konserinde büyük sürpriz! Hadise sır gibi sakladığı Mehmet Dinçerler ile nişan fotoğraflarını dev ekranda paylaştı!

Ünlü popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti.

Şarkıcı Hadise’den konserinde büyük sürpriz! Hadise sır gibi sakladığı Mehmet Dinçerler ile nişan fotoğraflarını dev ekranda paylaştı!

Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, çalışanlara gizlilik anlaşması imzalatarak geceyi sonlandırmıştı.

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Şarkıcı Hadise’den konserinde büyük sürpriz! Hadise sır gibi sakladığı Mehmet Dinçerler ile nişan fotoğraflarını dev ekranda paylaştı!

Detayları ile günlerde konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişan töreninden kareler ise sır gibi saklanmıştı.

Şarkıcı Hadise’den konserinde büyük sürpriz! Hadise sır gibi sakladığı Mehmet Dinçerler ile nişan fotoğraflarını dev ekranda paylaştı!

Hadise önceki gün konserinde bombayı patlattı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'e de sürpriz yapan Hadise nişan fotoğraflarını dev ekranda paylaştı.

Şarkıcı Hadise’den konserinde büyük sürpriz! Hadise sır gibi sakladığı Mehmet Dinçerler ile nişan fotoğraflarını dev ekranda paylaştı!

İşte şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişanından ilk kareler...

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