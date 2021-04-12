HaberlerGaleriŞarkıcı Hadise'nin büyük sevnci! Mini gömlek elbisesi ile poz veren Hadise'den 'Şampiyon' göndermesi...
Giriş Tarihi: 12.04.2021 12:50Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 12:54
Şarkıcı Hadise'nin büyük sevnci! Mini gömlek elbisesi ile poz veren Hadise'den 'Şampiyon' göndermesi...
Hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerinden olan Hadise'nin başarısına başarı katmaya devam ediyor. Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşarığı aşk ile gündemden düşmeyen Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. Son olarak mini gömlek elbisesi ile poz veren ve dikkatleri üzerine çeken Hadise öte yandan YouTube'taki kliplerinin toplam izlenme sayısı 1 Milyarı geçen Hadise hayranlarına teşekkür etti. Paylaşımında Şampiyon şarkısını tercih eden Hadise'nin gönderme yapması da dikkatlerden kaçmadı.