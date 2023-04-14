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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise’nin ‘Feryatı’na eski eşi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Paylaşımlar peş peşe geldi!
Giriş Tarihi: 14.04.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 11:42

Şarkıcı Hadise’nin ‘Feryatı’na eski eşi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Paylaşımlar peş peşe geldi!

İş insanı Mehmet Dinçerler, şarkıcı Hadise ile sürpriz ilişkisini sessiz sedasız nikah masasına taşımıştı. Sürpriz evlilik, yine aynı şekilde sessiz sedasız sona ermişti. 2022 Nisan'da evlenen Mehmet Dinçerler ile Hadise, 2022 Eylül'de boşandı. Ünlü popçu, ayrılık nedenini "kariyerine müdahele" olarak açıklarken iki tarafın da kırgınlıkları vardı. Hadise, yeni şarkısı "Feryat" için "Okyanusa açılmayı hayal edip hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesi" dedi. Sözleri üzerine alınan popçunun eski eşi Mehmet Dinçerler de dakikalar sonra sahilden bir paylaşım yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Şarkıcı Hadise’nin ‘Feryatı’na eski eşi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Paylaşımlar peş peşe geldi!

Pop müziğin güçlü ismi Hadise, bugün beğeniye sunduğu yeni şarkısı "Feryat" ile adeta aşk hayatında yaşadığı üzüntüleri dile döktü...

Şarkıcı Hadise’nin ‘Feryatı’na eski eşi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Paylaşımlar peş peşe geldi!

Takvim'in haberine göre: Önceki gün şarkısından kısa bir kesiti Instagram hesabından paylaşan ünlü popçu, duygularını şöyle ifade etti:

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Şarkıcı Hadise’nin ‘Feryatı’na eski eşi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Paylaşımlar peş peşe geldi!

"Bu şarkıya kadar sessiz feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı...

Şarkıcı Hadise’nin ‘Feryatı’na eski eşi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Paylaşımlar peş peşe geldi!

Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım. Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim.

Şarkıcı Hadise’nin ‘Feryatı’na eski eşi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Paylaşımlar peş peşe geldi!

Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra çağıra feryat etmek istedim.

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