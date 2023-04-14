Giriş Tarihi: 14.04.2023 11:40
Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
11:42
Şarkıcı Hadise’nin ‘Feryatı’na eski eşi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Paylaşımlar peş peşe geldi!
İş insanı Mehmet Dinçerler, şarkıcı Hadise ile sürpriz ilişkisini sessiz sedasız nikah masasına taşımıştı. Sürpriz evlilik, yine aynı şekilde sessiz sedasız sona ermişti. 2022 Nisan'da evlenen Mehmet Dinçerler ile Hadise, 2022 Eylül'de boşandı. Ünlü popçu, ayrılık nedenini "kariyerine müdahele" olarak açıklarken iki tarafın da kırgınlıkları vardı. Hadise, yeni şarkısı "Feryat" için "Okyanusa açılmayı hayal edip hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesi" dedi. Sözleri üzerine alınan popçunun eski eşi Mehmet Dinçerler de dakikalar sonra sahilden bir paylaşım yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…