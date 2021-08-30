Şarkıcı Hadise’nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Hadise haklıymış’

Hadise, Kaan Yıldırım ile 1.5 yıllık ilişkisine 2 ay önce nokta koymuş, yalnız kalmaya vakit bulamadan iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Hadise ile yeni aşkı Mehmet Dinçerler geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele görüntüledi. Mehmet Dinçerler ve Hadise, gündemden düşmüyor. Dinçerler, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Resmen ortalık yıkıldı. İlişkileri ortaya çıkınca Mehmet Dinçerler'in takipçi sayısı 20 bin artarak 124 bine ulaştı. Dinçerler, önceki gün spor yaparken çektirdiği, kaslı vücudunu gösteren kareleri Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraflara Hadise'nin fanları 'Hemen evlenin' 'Hadise haklı', 'Enişte yıkılıyor' yorumları yaptı.