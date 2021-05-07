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Haberler Galeri Şarkıcı Hatice 20'li yaş paylaşımı ile estetiği ele verdi! Hatice "Keşke burun estetiği olmasaydım" yazınca olanlar oldu!
Giriş Tarihi: 05.05.2021 07:58 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 09:01

Şarkıcı 20'li yaş paylaşımı ile estetiği ele verdi! Hatice "Keşke burun estetiği olmasaydım" yazınca olanlar oldu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı , hesabından paylaştığı fotoğraf ile #20'liyaschallenge akımına dahil oldu. "Keşke burun estetiği olmasaydım" notunu düştüğü paylaşımı ile estetiksiz halini hatırlatan değişimi ile hayranlarını şaşırttı. "Sadece burun estetiği mi oldunuz?" soruları gelen Hatice'nin yıllar içindeki değişiminin altında bir çok estetik operasyon yatıyor. İşte şarkıcı Hatice'nin estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ...

Şarkıcı Hatice 20'li yaş paylaşımı ile estetiği ele verdi! Hatice Keşke burun estetiği olmasaydım yazınca olanlar oldu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı , hesabından paylaştığı fotoğraf ile #20'liyaschallenge akımına dahil oldu.

Şarkıcı Hatice 20'li yaş paylaşımı ile estetiği ele verdi! Hatice Keşke burun estetiği olmasaydım yazınca olanlar oldu!

"Keşke burun estetiği olmasaydım" notunu düştüğü paylaşımı ile estetiksiz halini hatırlatan şarkıcı değişimi ile hayranlarını şaşırttı.

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Şarkıcı Hatice 20'li yaş paylaşımı ile estetiği ele verdi! Hatice Keşke burun estetiği olmasaydım yazınca olanlar oldu!

"Sadece burun estetiği mi oldunuz?" soruları gelen 'nin yıllar içindeki değişiminin altında bir çok estetik operasyon yatıyor.

Şarkıcı Hatice 20'li yaş paylaşımı ile estetiği ele verdi! Hatice Keşke burun estetiği olmasaydım yazınca olanlar oldu!

İşte şarkıcı 'nin estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ...

Şarkıcı Hatice 20'li yaş paylaşımı ile estetiği ele verdi! Hatice Keşke burun estetiği olmasaydım yazınca olanlar oldu!

"Benden de gelsin 20'li yaşlar. Keşke burun estetiği olmasaymışım çünkü şimdi de nefes alamıyorum" notunu düştüğü fotoğrafı ile estetiksiz olduğu 20'li yaşlarına göndermede bulundu.

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