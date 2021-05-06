HaberlerGaleriŞarkıcı Hatice'nin 20'li yaş paylaşımı estetiği ele verdi! Hatice "Keşke burun estetiği olmasaydım" yazınca olanlar oldu!
Giriş Tarihi: 05.05.2021 07:58Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 08:27
Şarkıcı Hatice'nin 20'li yaş paylaşımı estetiği ele verdi! Hatice "Keşke burun estetiği olmasaydım" yazınca olanlar oldu!
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile #20'liyaschallenge akımına dahil oldu. "Keşke burun estetiği olmasaydım" notunu düştüğü paylaşımı ile estetiksiz halini hatırlatan şarkıcı Hatice değişimi ile hayranlarını şaşırttı. "Sadece burun estetiği mi oldunuz?" soruları gelen Hatice'nin yıllar içindeki değişiminin altında bir çok estetik operasyon yatıyor. İşte şarkıcı Hatice'nin estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...