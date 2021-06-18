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Haberler Galeri Şarkıcı İrem Derici bikinisi ile yaptığı dans şovu ile sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 18.06.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 16:26

Şarkıcı bikinisi ile yaptığı dans şovu ile sosyal medyayı salladı!

fazla kilolarından kurtuldu pozlarıyla şov yaptı! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. İrem Derici'nin Edis'in Martılar şarkısıyla dans ettiği videosu beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündeminin demir başları arasında yer alıyor. 'da 7,2 milyon takipçiye sahip olan İrem Derici, tam kapanma sonrasında sezonu açmış ve soluğu tatilde almıştı. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını peş peşe paylaşan İrem Derici, tüm dikkatleri üzerine çekti. Fazla kilolarından kurtulduğu görülen İrem Derici, bikinisi ile yaptığı dans şovu ile ilgi odağı oldu. İşte İrem Derici'nin dans şovu...

Şarkıcı İrem Derici bikinisi ile yaptığı dans şovu ile sosyal medyayı salladı!

fazla kilolarından kurtuldu pozlarıyla şov yaptı! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

Şarkıcı İrem Derici bikinisi ile yaptığı dans şovu ile sosyal medyayı salladı!

'nin Edis'in Martılar şarkısıyla dans ettiği videosu beğeni yağmuruna tutuldu.

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Şarkıcı İrem Derici bikinisi ile yaptığı dans şovu ile sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündeminin demir başları arasında yer alıyor.

Şarkıcı İrem Derici bikinisi ile yaptığı dans şovu ile sosyal medyayı salladı!

'da 7,2 milyon takipçiye sahip olan , tam kapanma sonrasında sezonu açmış ve soluğu tatilde almıştı.

Şarkıcı İrem Derici bikinisi ile yaptığı dans şovu ile sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya hesabından pozlarını peş peşe paylaşan , tüm dikkatleri üzerine çekti.

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