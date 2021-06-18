Şarkıcı İrem Derici bikinisi ile yaptığı dans şovu ile sosyal medyayı salladı!

İrem Derici fazla kilolarından kurtuldu bikinili pozlarıyla şov yaptı! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. İrem Derici'nin Edis'in Martılar şarkısıyla dans ettiği videosu beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündeminin demir başları arasında yer alıyor. Instagram'da 7,2 milyon takipçiye sahip olan İrem Derici, tam kapanma sonrasında sezonu açmış ve soluğu tatilde almıştı. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını peş peşe paylaşan İrem Derici, tüm dikkatleri üzerine çekti. Fazla kilolarından kurtulduğu görülen İrem Derici, bikinisi ile yaptığı dans şovu ile ilgi odağı oldu. İşte İrem Derici'nin dans şovu...