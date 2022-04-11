Şarkıcı Işın Karaca’dan Gülşen’e polemik yaratacak yeni çıkış: Yüzüne bile bakmıyorlardı...

Son dönemde popüler olan arabesk müziği gündeme getiren ilk kişi olduğunu söyleyen Işın Karaca, "Arabesk albümlerle 3 yıl üst üste en çok satan albümlerin sahibi oldum. Arkamdan bir sürü insan geldi" diye konuştu

Güçlü sesiyle pop müziğe yön veren isimlerden biri olan Işın Karaca, 'Sen Ben Aşk' adını verdiği albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Geçtiğimiz hafta Avustralya'da 3 konser veren ünlü sanatçı, uzun yolculuğu esnasında sorularımı yanıtladı ve birçok konuda iddialı açıklamalarda bulundu.

