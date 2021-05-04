Şarkıcı Keremcem tanınmaz halde! Keremcem'in son halini görenler Keremcem'in yüzüne ne oldu? diye sormadan edemedi...

Şarkıcılıktan oyunculuğa transfer olan ünlülerdem Keremcem son hali ile hayranlarını şoke etti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Keremcem, Balçiçek İlter'e konuk oldu. Ekranda Keremcem'i görenler "Keremcem'in yüzüne ne oldu?" diye sormadan edemedi.