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Haberler Galeri Şarkıcı Linet Photoshop kurbanı mı oldu? Göbek deliğini yok etti sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 01.10.2021 14:27 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 14:28

Şarkıcı Linet Photoshop kurbanı mı oldu? Göbek deliğini yok etti sosyal medyanın diline düştü!

Şarkıcı Linet'i görenler gözlerine inanamadı. Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Linet son olarak kısacık kestirdiği saçları ile hayranlarına sürpriz yapmıştı. Şimdilerde adeta tanınmaz halde olan Linet spor salonundan çıkmadığı zamanların meyvesini topluyor. Bir deri bir kemik kalan Linet bikinili pozlarıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı. Geçirdiği estetikler ve verdiği kilolar sonrası oldukça değişen Linet fit hali ile övgü topladı. Daha önce birçok kez Photoshop haberleriyle gündeme gelen şarkıcının fotoğraflarına 'göbek deliğinin' olmaması dikkat çekti. Takipçileri, Linet'e "Photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı. İşte şarkıcı Linet'in son hali...

Şarkıcı Linet Photoshop kurbanı mı oldu? Göbek deliğini yok etti sosyal medyanın diline düştü!

Şarkıcı Linet, mavi tura çıktı. Çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Linet'in paylaşımlarındaki detay dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcı Linet Photoshop kurbanı mı oldu? Göbek deliğini yok etti sosyal medyanın diline düştü!

Daha önce birçok kez photoshop haberleriyle gündeme gelen şarkıcının fotoğraflarına 'göbek deliğinin' olmaması dikkat çekti.

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Şarkıcı Linet Photoshop kurbanı mı oldu? Göbek deliğini yok etti sosyal medyanın diline düştü!

Takipçileri, Linet'e "photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı.

Şarkıcı Linet Photoshop kurbanı mı oldu? Göbek deliğini yok etti sosyal medyanın diline düştü!
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Şarkıcı Linet Photoshop kurbanı mı oldu? Göbek deliğini yok etti sosyal medyanın diline düştü!
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