Giriş Tarihi: 06.06.2023 21:31 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 22:02

Şarkıcı Melek Mosso'dan Türk toplumuna akılalmaz iftira! İkiyüzlü paylaşımı ‘pes’ dedirtti!

Şarkıcı Melek Mosso, dün katıldığı bir ödül töreninde kadın hakları ile ilgili yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekti. Her fırsatta kadın haklarından dem vuran Melek Mosso'nun ikiyüzlü paylaşımı gündem oldu. Mosso'nun, AK Partililere sinkaflı küfürler eden kadının fotoğrafını retweetlemesi büyük tepki çekti. Mosso'nun, kadın haklarından bahsederken AK Partililere küfür eden kadının fotoğrafının olduğu ve 'Benim idoller' yazılı bir tweet'i retweetlediği ve yorum yaptığı görüldü. Tweette ayrıca Melek Mosso'nun AK Partililere hakaret eden kadın gibi giyindiği bir fotoğraf da yer aldı. İşte Melek Mosso'nun tepki çeken o paylaşımı!