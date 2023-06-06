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Haberler Galeri Şarkıcı Melek Mosso'dan Türk toplumuna akılalmaz iftira! İkiyüzlü paylaşımı ‘pes’ dedirtti!
Giriş Tarihi: 06.06.2023 21:31 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 22:02

Şarkıcı Melek Mosso'dan Türk toplumuna akılalmaz iftira! İkiyüzlü paylaşımı ‘pes’ dedirtti!

Şarkıcı Melek Mosso, dün katıldığı bir ödül töreninde kadın hakları ile ilgili yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekti. Her fırsatta kadın haklarından dem vuran Melek Mosso'nun ikiyüzlü paylaşımı gündem oldu. Mosso'nun, AK Partililere sinkaflı küfürler eden kadının fotoğrafını retweetlemesi büyük tepki çekti. Mosso'nun, kadın haklarından bahsederken AK Partililere küfür eden kadının fotoğrafının olduğu ve 'Benim idoller' yazılı bir tweet'i retweetlediği ve yorum yaptığı görüldü. Tweette ayrıca Melek Mosso'nun AK Partililere hakaret eden kadın gibi giyindiği bir fotoğraf da yer aldı. İşte Melek Mosso'nun tepki çeken o paylaşımı!

Şarkıcı Melek Mosso’dan Türk toplumuna akılalmaz iftira! İkiyüzlü paylaşımı ‘pes’ dedirtti!

Geçtiğimiz günlerde Cannes ödül töreninde kadınların hor görüldüğü toplumda yaşadığını iddia ederek alenen Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden Merve Dizdar'ın algı çalışmasına Melek Mosso da dün dahil oldu.

Şarkıcı Melek Mosso’dan Türk toplumuna akılalmaz iftira! İkiyüzlü paylaşımı ‘pes’ dedirtti!

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, dün gerçekleşen bir ödül töreninde yaptığı açıklamalarıyla eleştirildi.

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Şarkıcı Melek Mosso’dan Türk toplumuna akılalmaz iftira! İkiyüzlü paylaşımı ‘pes’ dedirtti!

Mosso'nun ödül töreninde yaptığı konuşma sosyal medyada tepki görürken akıllara, "Seçim mağlubiyetinin devam eden hazımsızlığı" geldi.

Şarkıcı Melek Mosso’dan Türk toplumuna akılalmaz iftira! İkiyüzlü paylaşımı ‘pes’ dedirtti!

Instagram'dan bir video yayınlayan ünlü şarkıcı, eleştirilere cevap verirken Mosso'yla ilgili bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Şarkıcı Melek Mosso’dan Türk toplumuna akılalmaz iftira! İkiyüzlü paylaşımı ‘pes’ dedirtti!

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLA GÜNDEME OTURDU!

Ödülünü kadınlar için aldığını dile getiren ünlü şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyada yaptığı paylaşımla tekrar gündeme oturdu.

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