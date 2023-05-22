Giriş Tarihi: 22.05.2023 06:24
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
06:28
Şarkıcı Onur Sevigen'e çekiçli saldırı! Sinirli komşu evini basıp dehşeti yaşattı!
Şarkıcı Onur Sevigen, Beşiktaş'ta geçtiğimiz 6 Ekim'de ailesiyle birlikte yeni çıkan video klibi izlemek isterken komşusunun çekiçli saldırısına uğradı. Evdeki yüksek müzik sesinden rahatsız olduğunu belirten komşu Orkun Çay, eline aldığı çekiçle ünlü şarkıcının ikametinin kapısına zarar verdi. İkili arasında çıkan arbedede taraflar yaralanırken olay, karakolda son buldu.