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Haberler Galeri Şarkıcı Onur Sevigen'e çekiçli saldırı! Sinirli komşu evini basıp dehşeti yaşattı!
Giriş Tarihi: 22.05.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 06:28

Şarkıcı Onur Sevigen'e çekiçli saldırı! Sinirli komşu evini basıp dehşeti yaşattı!

Şarkıcı Onur Sevigen, Beşiktaş'ta geçtiğimiz 6 Ekim'de ailesiyle birlikte yeni çıkan video klibi izlemek isterken komşusunun çekiçli saldırısına uğradı. Evdeki yüksek müzik sesinden rahatsız olduğunu belirten komşu Orkun Çay, eline aldığı çekiçle ünlü şarkıcının ikametinin kapısına zarar verdi. İkili arasında çıkan arbedede taraflar yaralanırken olay, karakolda son buldu.

Dilek YAMAN DEMİR
Şarkıcı Onur Sevigen’e çekiçli saldırı! Sinirli komşu evini basıp dehşeti yaşattı!

Ünlü şarkıcı Onur Sevigen, 6 Ekim günü annesi Hatice Didar Arslan ve teyzesi Zeynep Arslan'la birlikte Beşiktaş'taki evindeydi.

Şarkıcı Onur Sevigen’e çekiçli saldırı! Sinirli komşu evini basıp dehşeti yaşattı!

Ailesiyle birlikte yeni çıkan video klibini izleyen ünlü şarkıcı, kapısının önünde bağırma ve çekiç sesleri duydu.

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Şarkıcı Onur Sevigen’e çekiçli saldırı! Sinirli komşu evini basıp dehşeti yaşattı!

Sevigen, kapısını açtığında aynı mahallede ikamet eden komşusu Orkun Çay'ı elinde çekiçle gördü.

Şarkıcı Onur Sevigen’e çekiçli saldırı! Sinirli komşu evini basıp dehşeti yaşattı!

Yüksek ses nedeniyle rahatsız olan ve şarkıcıyı daha önce defalarca uyardığını ileri süren Çay, elindeki çekiçle ünlü şarkıcının kapısına çekiçle zarar verdi.

Şarkıcı Onur Sevigen’e çekiçli saldırı! Sinirli komşu evini basıp dehşeti yaşattı!

Taraflar arasında kısa sürede arbede çıktı.

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