Şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi: Can parçam...

Özcan Deniz sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden Kuzey adında bir de oğlu oldu. Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Feyza Aktan ile aralarından çekişme yaşanan Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafına yazdığı not ile sitem etmişti. Özel hayatından zorlu zamanlar geçiren Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi. İşte Özcan Deniz'in "Can parçam" notunu düştüğü paylaşımı...