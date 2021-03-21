Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi: Can parçam...

Şarkıcı 'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi: Can parçam...

sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden Kuzey adında bir de oğlu oldu. Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Feyza Aktan ile aralarından çekişme yaşanan 'in fotoğrafına yazdığı not ile sitem etmişti. Özel hayatından zorlu zamanlar geçiren Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi. İşte Özcan Deniz'in "Can parçam" notunu düştüğü paylaşımı...

Giriş Tarihi: 21.03.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 10:22
Şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi: Can parçam...

sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı.

Şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi: Can parçam...

'in ile evliliğinden Kuzey adında bir de oğlu oldu. Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Feyza Aktan ile aralarından çekişme yaşanan 'in fotoğrafına yazdığı not ile sitem etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi: Can parçam...

Özel hayatından zorlu zamanlar geçiren 'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi.

Şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi: Can parçam...

İşte 'in "Can parçam" notunu düştüğü paylaşımı...

Şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi: Can parçam...

daha önce oğlu Kuzey'i öptüğü karesini Instagram'a koyup "Her şeyim sensin, sen her şeyimsin." yazmıştı.

SON DAKİKA