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Haberler Galeri Şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü görüntüler sosyal medyada olay oldu!
Giriş Tarihi: 20.04.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 10:44

Şarkıcı 'in eski eşi 'ı dövdüğü görüntüler sosyal medyada olay oldu!

Sosyal medya ile eski eşi 'ın şiddet sahnelerini konuşuyor. Son yıllarda şarkıcılığından çok oyunculuk ve yönetmenlik işleriyle gündeme gelen Özcan Deniz mahkemelik olduğu eski eşi Feyza Aktan'la birlikte karantina döneminde Senkron adında bir dizi çekmişti. görücüye çıkınca şiddet sahneleri de gündem oldu. Pandemi sürecinde aralarındaki buzları eriten çift karantinayı birlikte geçirmişti. Şimdilerde mahkemelik olan Feyza Aktan ile Özcan Deniz şiddet iddialarıyla çok konuşulmuştu. Özcan Deniz'in Senkron dizi ile özel hayatındaki çalkantıların benzerlik gösterdiği yorumları yapıldı...

Şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü görüntüler sosyal medyada olay oldu!

Sosyal medya ile eski eşi 'ın şiddet sahnelerini konuşuyor. Özcan Deniz-Feyza Aktan çifti, 2018 yılında dünyaevine girmiş ve 15 ay sonra boşanmıştı. Kuzey adında bir oğulları bulunan ikili, karantina günlerini birlikte geçirmişti.

Şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü görüntüler sosyal medyada olay oldu!

'in dizisi görücüye çıkınca şiddet sahneleri de gündem oldu. Suç ve gerilim türündeki yapımda Özcan Deniz'in 'a şiddet uyguladığı sahneler dikkat çekti.

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Şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü görüntüler sosyal medyada olay oldu!

Şimdilerde mahkemelik olan ile şiddet iddialarıyla çok konuşulmuştu. Özcan Deniz'in Senkron dizi ile özel hayatındaki çalkantıların benzerlik gösterdiği yorumları yapıldı...

Şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü görüntüler sosyal medyada olay oldu!

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Dizide eşinden şiddet gören, 'Kuzey' adında bir oğlu olan, 'Mina' adında bir kadını canlandırıyor.

Şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü görüntüler sosyal medyada olay oldu!

Gerçek hayatta 'in 'a velayet davası açması gibi dizideki 'Sedat' karakteri de karısının oğullarını alıp gitmesine izin vermiyor.

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