Şarkıcı Petek Dinçöz’ün Miami’deki dillere destan denize sıfır süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi gündem oldu!

Giriş Tarihi: 26.04.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 11:35

Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile ayrılık haberini de sosyal medya hesabından duyurmuştu. Petek Dinçöz, çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalamış ve soluğu Miami'de almıştı. Oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz oradan paylaşımda bulunmuştu. Petek Dinçöz yeni eviyle gündeme geldi. Boşandıktan sonra Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Petek Dinçöz'e Zarrab'ın 700 bin dolara ev aldığı iddia ediliyordu. Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladı. Öte yandan; Serkan Kodaloğlu, Petek Dinçöz'ü çabuk unuttu. Serkan Kodaloğlu, önceki akşam Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile objektiflere yakalandı. Gece sonunda mekanı birlikte terk eden Serkan Kodaloğlu ve Iman Casablanca, flaşların patlamasıyla panik yaşadı. İşte şarkıcı Petek Dinçöz'ün göz kamaştıran lüks dairesi…