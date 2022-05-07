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Haberler Galeri Şarkıcı Petek Dinçöz’ün Miami'deki dillere destan denize sıfır süper lüks evi görenleri büyüledi! ‘Yağmurlu bir gün’ notuyla paylaştığı evi göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 07.05.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 13:22

Şarkıcı Petek Dinçöz’ün Miami'deki dillere destan denize sıfır süper lüks evi görenleri büyüledi! ‘Yağmurlu bir gün’ notuyla paylaştığı evi göz kamaştırdı!

Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile ayrılık haberini de sosyal medya hesabından duyurmuştu. Petek Dinçöz, çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalamış ve soluğu Miami'de almıştı. Oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz oradan paylaşımda bulunmuştu. Petek Dinçöz yeni eviyle gündeme geldi. Boşandıktan sonra Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Petek Dinçöz'e Zarrab'ın 700 bin dolara ev aldığı iddia ediliyordu. Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladı. Petek Dinçöz son olarak 'Yağmurlu bir gün' notuyla paylaşım yaptı. İşte şarkıcı Petek Dinçöz'ün göz kamaştıran lüks dairesi…

Şarkıcı Petek Dinçöz’ün Miami’deki dillere destan denize sıfır süper lüks evi görenleri büyüledi! ‘Yağmurlu bir gün’ notuyla paylaştığı evi göz kamaştırdı!

Boşandıktan sonra Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Petek Dinçöz'e Zarrab'ın 700 bin dolara ev aldığı iddia ediliyordu.

Şarkıcı Petek Dinçöz’ün Miami’deki dillere destan denize sıfır süper lüks evi görenleri büyüledi! ‘Yağmurlu bir gün’ notuyla paylaştığı evi göz kamaştırdı!

Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladı

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Şarkıcı Petek Dinçöz’ün Miami’deki dillere destan denize sıfır süper lüks evi görenleri büyüledi! ‘Yağmurlu bir gün’ notuyla paylaştığı evi göz kamaştırdı!

Geçtiğimiz günlerde eşi Serkan Kodaloğlu'ndan geçtiğimiz haftalarda boşanan şarkıcı Petek Dinçöz oğlu İrfan Aslan'ı da yanına alarak Miami'ye taşındığını açıklamıştı.

Şarkıcı Petek Dinçöz’ün Miami’deki dillere destan denize sıfır süper lüks evi görenleri büyüledi! ‘Yağmurlu bir gün’ notuyla paylaştığı evi göz kamaştırdı!

Bunun üzerine Dinçöz'ün Miami'de aldığı lüks ev tartıma konusu olmuştu.

Şarkıcı Petek Dinçöz’ün Miami’deki dillere destan denize sıfır süper lüks evi görenleri büyüledi! ‘Yağmurlu bir gün’ notuyla paylaştığı evi göz kamaştırdı!

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladı.

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