Giriş Tarihi: 07.05.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 13:22

Şarkıcı Petek Dinçöz’ün Miami'deki dillere destan denize sıfır süper lüks evi görenleri büyüledi! ‘Yağmurlu bir gün’ notuyla paylaştığı evi göz kamaştırdı!

Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile ayrılık haberini de sosyal medya hesabından duyurmuştu. Petek Dinçöz, çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalamış ve soluğu Miami'de almıştı. Oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz oradan paylaşımda bulunmuştu. Petek Dinçöz yeni eviyle gündeme geldi. Boşandıktan sonra Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Petek Dinçöz'e Zarrab'ın 700 bin dolara ev aldığı iddia ediliyordu. Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladı. Petek Dinçöz son olarak 'Yağmurlu bir gün' notuyla paylaşım yaptı. İşte şarkıcı Petek Dinçöz'ün göz kamaştıran lüks dairesi…