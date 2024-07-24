Şarkıcı Pınar Dilşeker cesur pozları ile yıllara meydan okuyor! Tam bir sarışın afet oldu!

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı. O isim Pınar Dilşeker'den başkası değildi. Pınar Dilşeker şimdiler tam bir sarışın afet!