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Haberler Galeri Şarkıcı Pınar Dilşeker cesur pozları ile yıllara meydan okuyor! Tam bir sarışın afet oldu!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:25

Şarkıcı Pınar Dilşeker cesur pozları ile yıllara meydan okuyor! Tam bir sarışın afet oldu!

51 yaşında ama genç kızlara taş çıkarıyor! Kimden mi bahsediyoruz? Tabi ki güzel şarkıcı Pınar Dilşeker. Şinanari şarkısı ile hafızalara kazınan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Estetik operasyonlar geçirdiği de dikkatlerden kaçmayan Pınar Dilşeker fit hali ve güzelliğiyle yıllara adeta meydan okuyor. Şimdilerde tam bir sarışın güzel olan Pınar Dilşeker'in son hali övgüleri topluyor...

Şarkıcı Pınar Dilşeker cesur pozları ile yıllara meydan okuyor! Tam bir sarışın afet oldu!

1990'lara damga vuran Pınar Dilşeker aradan geçen yıllarda bambaşka bir görünüme büründü. Şimdilerde 51 yaşında olan Pınar Dilşeker fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Şarkıcı Pınar Dilşeker cesur pozları ile yıllara meydan okuyor! Tam bir sarışın afet oldu!

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı. O isim Pınar Dilşeker'den başkası değildi. Pınar Dilşeker şimdiler tam bir sarışın afet!

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Şarkıcı Pınar Dilşeker cesur pozları ile yıllara meydan okuyor! Tam bir sarışın afet oldu!

Şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu.

Şarkıcı Pınar Dilşeker cesur pozları ile yıllara meydan okuyor! Tam bir sarışın afet oldu!

Pınar Dilşeker, şimdi ise eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında.

Şarkıcı Pınar Dilşeker cesur pozları ile yıllara meydan okuyor! Tam bir sarışın afet oldu!

Bir dönemin genç kuşak şarkıcılarından olan Dilşeker bugün 51 yaşında bir anne.

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