Giriş Tarihi: 24.07.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
11:25
Şarkıcı Pınar Dilşeker cesur pozları ile yıllara meydan okuyor! Tam bir sarışın afet oldu!
51 yaşında ama genç kızlara taş çıkarıyor! Kimden mi bahsediyoruz? Tabi ki güzel şarkıcı Pınar Dilşeker. Şinanari şarkısı ile hafızalara kazınan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Estetik operasyonlar geçirdiği de dikkatlerden kaçmayan Pınar Dilşeker fit hali ve güzelliğiyle yıllara adeta meydan okuyor. Şimdilerde tam bir sarışın güzel olan Pınar Dilşeker'in son hali övgüleri topluyor...