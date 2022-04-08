Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:21

Şarkıcı Pınar Dilşeker'in son hali mest etti! Pınar Dilşeker tam bir afet oldu!

90'lı yıllarda 'Şinanari' adlı şarkıyla tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Dilşeker'in son hali şoke etti. Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'i gören hayranları 'bu kadar değişime pes' yorumu yaptı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker'in değişimine beğeni yağdı. İşte sarışın hali ile Pınar Dilşeker...