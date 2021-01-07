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Şarkıcı ile kız kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! güzelliğiyle hayran bıraktı...

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan özel hayatı ile de oldukça merak edilen isimlerden. Peki olduğunu biliyor muydunuz? Paylaşımlarında aile fertlerine de yer veren Zara'nın kız kardeşi ile benzerliği ise görenleri şaşırtıyor. "Hangisi Zara bilemedik", "En güzel kardeşler" yorumları yapılan fotoğraflarda Zara ile kız kardeşinin birbirlerine olan sevgileri açıkça görülüyor. İşte şarkıcı ...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 10:56
Şarkıcı Zara ile kız kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! Zara'nın kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı...

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan özel hayatı ile de oldukça merak edilen isimlerden. Peki olduğunu biliyor muydunuz?

Şarkıcı Zara ile kız kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! Zara'nın kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı...

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü sanatçı gerçek adıyla Neşe Yılmaz son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

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Şarkıcı Zara ile kız kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! Zara'nın kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı...

'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri "Bu kim? Zara nerede?" diye yorumlarda bulundular.

Şarkıcı Zara ile kız kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! Zara'nın kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı...

Sosyal medyayı sıklıkla kullanan takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor.

Şarkıcı Zara ile kız kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! Zara'nın kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı...

Paylaşımlarında aile fertlerine de yer veren 'nın kız kardeşi ile benzerliği ise görenleri şaşırtıyor. Bahar Yılmaz ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. "Hangisi Zara bilemedik", "En güzel kardeşler" yorumları yapılan fotoğraflarda abla kardeşin birbirlerine olan sevgileri açıkça görülüyor.

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