Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara özel hayatı ile de oldukça merak edilen isimlerden. Peki Zara'nın kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Paylaşımlarında aile fertlerine de yer veren Zara'nın kız kardeşi Bahar Yılmaz ile benzerliği ise görenleri şaşırtıyor. "Hangisi Zara bilemedik", "En güzel kardeşler" yorumları yapılan fotoğraflarda Zara ile kız kardeşinin birbirlerine olan sevgileri açıkça görülüyor. İşte şarkıcı Zara'nın kız kardeşi Bahar Yılmaz...