Giriş Tarihi: 01.10.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
11:46
Şarkıcı Zara’nın kızı Dila annesi gibi esmer güzeli! Annesine bu kadar benzer “Resmen küçük Zara”
Billur sesli sanatçı Zara, mütevazı kişiliğiyle ve güçlü sesiyle sevenlerinin kalbini kazanmış bir şarkıcı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih edenlerden olan ünlü şarkıcı kızı Dila'yı da kameralardan uzakta büyütmeyi tercih etti. Sosyal medyayı sık sık kullanan güzel gözlü sanatçı Zara, hayatıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Zara'nın kızına "Resmen Neşecik" yorumları geldi. İşte merak edenler için annesinin kopyası güzeller güzeli Dila…