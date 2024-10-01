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Haberler Galeri Şarkıcı Zara’nın kızı Dila annesi gibi esmer güzeli! Annesine bu kadar benzer “Resmen küçük Zara”
Giriş Tarihi: 01.10.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 11:46

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila annesi gibi esmer güzeli! Annesine bu kadar benzer “Resmen küçük Zara”

Billur sesli sanatçı Zara, mütevazı kişiliğiyle ve güçlü sesiyle sevenlerinin kalbini kazanmış bir şarkıcı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih edenlerden olan ünlü şarkıcı kızı Dila'yı da kameralardan uzakta büyütmeyi tercih etti. Sosyal medyayı sık sık kullanan güzel gözlü sanatçı Zara, hayatıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Zara'nın kızına "Resmen Neşecik" yorumları geldi. İşte merak edenler için annesinin kopyası güzeller güzeli Dila…

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila annesi gibi esmer güzeli! Annesine bu kadar benzer Resmen küçük Zara

Şarkıcı Zara'nın tıpkı kendine benzeyen güzeller güzeli kızı olduğunu biliyor muydunuz? Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Zara'nın kızı Dila, merak konusu oldu...

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila annesi gibi esmer güzeli! Annesine bu kadar benzer Resmen küçük Zara

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz.

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Şarkıcı Zara’nın kızı Dila annesi gibi esmer güzeli! Annesine bu kadar benzer Resmen küçük Zara

Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir.

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila annesi gibi esmer güzeli! Annesine bu kadar benzer Resmen küçük Zara
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Şarkıcı Zara’nın kızı Dila annesi gibi esmer güzeli! Annesine bu kadar benzer Resmen küçük Zara

Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

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