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Haberler Galeri Şarkıcı Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi ilgi odağı oldu! Zara'nın güzel gözlü annesi kızını sönük bıraktı!
Giriş Tarihi: 13.04.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 13:24

Şarkıcı 'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi ilgi odağı oldu! Zara'nın güzel gözlü annesi kızını sönük bıraktı!

Şarkıcı son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Zara'nın paylaşımlarından annesi de kendi kadar dikkat çekiyor. Şarkıcı ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. Zara 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesi ile sıkça vakit geçiriyor. İşte şarkıcı ve Zara'nın annesi...

Şarkıcı Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi ilgi odağı oldu! Zara'nın güzel gözlü annesi kızını sönük bıraktı!

Şarkıcı son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor.

Şarkıcı Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi ilgi odağı oldu! Zara'nın güzel gözlü annesi kızını sönük bıraktı!

Sevilen sanatçı geçirdiği operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

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Şarkıcı Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi ilgi odağı oldu! Zara'nın güzel gözlü annesi kızını sönük bıraktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor.

Şarkıcı Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi ilgi odağı oldu! Zara'nın güzel gözlü annesi kızını sönük bıraktı!

'nın paylaşımlarından annesi de kendi kadar dikkat çekiyor.

Şarkıcı Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi ilgi odağı oldu! Zara'nın güzel gözlü annesi kızını sönük bıraktı!

Şarkıcı 'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. Zara 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesi ile sıkça vakit geçiriyor.

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