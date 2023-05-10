Giriş Tarihi: 10.05.2023 10:01
Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
10:04
Şarkıcı Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği güzel annesine bakın! Zara'nın annesi ile pozları sosyal medyayı salladı!
Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmeyen Zara takipçileri ile zaman zaman ailesini de paylaşıyor. Özellikle Zara'nın "mavişim" diye sevdiği annesi ile paylaşımları büyük beğeni topluyor. Zara'nın annesinin güzelliğine övgüler yağıyor. İşte şarkıcı Zara'nın annesi...