Giriş Tarihi: 30.12.2023 15:23
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
15:27
Şarkıcı Zara'nın sahne şıklığına göğüs dekoltesi damga vurdu! Fazla kilolarından kurtulan Zara güzelliğiyle mest etti!
Şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmişti. Şarkıcı Zara son olarak sahne öncesi pozları ile hayranlarının beğenisini topladı. Güzelliğiyle mest eden şarkıcı Zara'nın sahne şıklığına derin göğüs dekoltesi damga vurdu... İşte Zara'nın iddialı pozları...