Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Zara'nın sahne şıklığına göğüs dekoltesi damga vurdu! Fazla kilolarından kurtulan Zara güzelliğiyle mest etti!
Giriş Tarihi: 30.12.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 15:27

Şarkıcı Zara'nın sahne şıklığına göğüs dekoltesi damga vurdu! Fazla kilolarından kurtulan Zara güzelliğiyle mest etti!

Şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmişti. Şarkıcı Zara son olarak sahne öncesi pozları ile hayranlarının beğenisini topladı. Güzelliğiyle mest eden şarkıcı Zara'nın sahne şıklığına derin göğüs dekoltesi damga vurdu... İşte Zara'nın iddialı pozları...

Şarkıcı Zara’nın sahne şıklığına göğüs dekoltesi damga vurdu! Fazla kilolarından kurtulan Zara güzelliğiyle mest etti!

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir. Şarkıcı Zara sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.

Şarkıcı Zara’nın sahne şıklığına göğüs dekoltesi damga vurdu! Fazla kilolarından kurtulan Zara güzelliğiyle mest etti!

Şarkıcı Zara son olarak sahne öncesi pozları ile hayranlarının beğenisini topladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Zara’nın sahne şıklığına göğüs dekoltesi damga vurdu! Fazla kilolarından kurtulan Zara güzelliğiyle mest etti!

Zara, son dönemde değişimi ile de oldukça iddialı.

Şarkıcı Zara’nın sahne şıklığına göğüs dekoltesi damga vurdu! Fazla kilolarından kurtulan Zara güzelliğiyle mest etti!

İşte Zara'nın iddialı pozları...

Şarkıcı Zara’nın sahne şıklığına göğüs dekoltesi damga vurdu! Fazla kilolarından kurtulan Zara güzelliğiyle mest etti!

Güzelliğiyle mest eden şarkıcı Zara'nın sahne şıklığına derin göğüs dekoltesi damga vurdu...

SON DAKİKA