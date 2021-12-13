Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:43Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 09:44
Şarkıcı Zara'nın son hali sosyal medyayı salladı! "Çiçek gibi açmışsın" İşte Zara'nın değişimi...
Şarkıcı Zara son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Zara son olarak portakal bahçesinde çekilmiş bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. 45 yaşındaki güzel şarkıcı Zara'nın doğa ile iç içe pozuna hayranlarından beğeni yağdı. Zara'nın pozuna "Çiçek gibi çmışsın" yorumları yapıldı. İşte sevilen şarkıcı Zara'nın dikkat çeken paylaşımları...