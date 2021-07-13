Şarkıcı Zara'nın tekne pozları olay oldu! Mavi pareosuyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Şarkıcı Zara son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Pandemi döneminde kilo aldığını her fırsatta dile getiren Zara tatil sezonunu açtı. Tekne paylaşımlarıyla dikkat çeken Zara takipçilerini ikiye böldü. Zara, pembe bikinisinin üstüne giydiği pareo ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcının "Gündüz deniz gece mehtap" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.