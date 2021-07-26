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Haberler Galeri Saten elbisesi ile Fahriye Evcen'e "Kuğu gibi" yorumları yapıldı... Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 26.07.2021 07:36 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 07:37

Saten elbisesi ile Fahriye Evcen'e "Kuğu gibi" yorumları yapıldı... Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde tekne pozları ile kendine hayran bırakmıştı. Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi. Fahriye Evcen saten elbisesi ile verdiği pozlarla yine zarafetini konuşturdu. Fahriye Evcen'in güzelliğine övgü dolu yorumlar yağdı...

Saten elbisesi ile Fahriye Evcen'e Kuğu gibi yorumları yapıldı... Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

Saten elbisesi ile Fahriye Evcen'e Kuğu gibi yorumları yapıldı... Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu!

Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.

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Saten elbisesi ile Fahriye Evcen'e Kuğu gibi yorumları yapıldı... Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu!

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Saten elbisesi ile Fahriye Evcen'e Kuğu gibi yorumları yapıldı... Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu!

Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde tekne pozları ile kendine hayran bırakmıştı.

Saten elbisesi ile Fahriye Evcen'e Kuğu gibi yorumları yapıldı... Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu!

Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi.

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