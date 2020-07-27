Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seda Güven karnı burnunda tatilde mayosuyla böyle görüntülendi! Anne olmak için gün sayıyor!

tatilde mayosuyla böyle görüntülendi! Anne olmak için gün sayıyor!

Güzel oyuncu ve eşi 'in tatili tam gaz devam ediyor. Anne olmak için gün sayan Güven'in karnının iyice büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı. 'ta görüntülenen oyuncu Seda Güven, denizin ve güneşin tadını çıkarırken eşi Ali Güzel de onu iskelede bekledi. Altı aylık olan Seda Güven, denizden çıkarken oldukça dikkatliydi. Erkek çocuk dünyaya getirecek olan Güven, daha sonra eşiyle restoranda yemek yedi. Sosyal medyayı da aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Güven'in sevenleri ünlü oyuncuyu büyük bir ilgili ile takip ediyor. Seda Güven'in tatilde paylaştığı keyifli halleri de hayranları tarafından çok seviliyor. İşte altı aylık hamile Sevda Güven…

Giriş Tarihi: 27.07.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 10:37
Seda Güven karnı burnunda tatilde mayosuyla böyle görüntülendi! Anne olmak için gün sayıyor!

Güzel oyuncu ve eşi 'in tatili tam gaz devam ediyor. Anne olmak için gün sayan Güven'in karnının iyice büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı. 'ta görüntülenen oyuncu Seda Güven, denizin ve güneşin tadını çıkarırken eşi Ali Güzel de onu iskelede bekledi. Altı aylık olan Seda Güven, denizden çıkarken oldukça dikkatliydi. Erkek çocuk dünyaya getirecek olan Güven, daha sonra eşiyle restoranda yemek yedi. Sosyal medyayı da aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Güven'in sevenleri ünlü oyuncuyu büyük bir ilgili ile takip ediyor. Seda Güven'in tatilde paylaştığı keyifli halleri de hayranları tarafından çok seviliyor. İşte altı aylık hamile Sevda Güven…

Seda Güven karnı burnunda tatilde mayosuyla böyle görüntülendi! Anne olmak için gün sayıyor!

Oyuncu ve 'in tatili tam gaz devam ediyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seda Güven karnı burnunda tatilde mayosuyla böyle görüntülendi! Anne olmak için gün sayıyor!

Habertürk'ün haberine göre; Önceki gün 'ta görüntülenen oyuncu , denizin ve güneşin tadını çıkarırken eşi de onu iskelede bekledi.

Seda Güven karnı burnunda tatilde mayosuyla böyle görüntülendi! Anne olmak için gün sayıyor!

6 aylık olan oyuncu, denizden çıkarken oldukça dikkatliydi.

Seda Güven karnı burnunda tatilde mayosuyla böyle görüntülendi! Anne olmak için gün sayıyor!

Erkek çocuk dünyaya getirecek olan Güven, daha sonra eşiyle restoranda yemek yedi.

Seda Güven karnı burnunda tatilde mayosuyla böyle görüntülendi! Anne olmak için gün sayıyor!

İŞTE SEDA GÜVEN'İN KARNI BURNUNDA HALLERİ...

Seda Güven karnı burnunda tatilde mayosuyla böyle görüntülendi! Anne olmak için gün sayıyor!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA