Seda Güven karnı burnunda tatilde mayosuyla böyle görüntülendi! Anne olmak için gün sayıyor!

Güzel oyuncu Seda Güven ve eşi Ali Güzel'in Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Anne olmak için gün sayan Güven'in karnının iyice büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı. Yalıkavak'ta görüntülenen oyuncu Seda Güven, denizin ve güneşin tadını çıkarırken eşi Ali Güzel de onu iskelede bekledi. Altı aylık hamile olan Seda Güven, denizden çıkarken oldukça dikkatliydi. Erkek çocuk dünyaya getirecek olan Güven, daha sonra eşiyle restoranda yemek yedi. Sosyal medyayı da aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Güven'in sevenleri ünlü oyuncuyu büyük bir ilgili ile takip ediyor. Seda Güven'in karnı burnunda tatilde paylaştığı keyifli halleri de hayranları tarafından çok seviliyor. İşte altı aylık hamile Sevda Güven…