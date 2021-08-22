Seda Sayan 7. kez evliliğe yeşil ışık yaktı! Seda Sayan’dan kafa karıştıran açıklama... ’Evleniyor mu?’

Seda Sayan müzikteki uzun süren sessizliğini bir bozdu pir bozdu. İki yıl aradan sonra sözü ve müziği Sezen Aksu ve Soner Çınar'a ait 'Gel Günaha Girelim' şarkısını seslendiren Seda Sayan, iki günde 1 milyon izlenmeyi geçti, trendlerde üst sıralara yerleşti. Seda Sayan çektiği klipte, fiziği ve enerjisi ile de oldukça dikkat çekerken Sultan lakabının da hakkını verdi. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'ın sözleri "Seda Sayan 7. kez evleniyor mu?" sorularını akıllara getirdi. İşte Seda Sayan'ın çok özel açıklamaları...