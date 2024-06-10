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Haberler Galeri Seda Sayan evine pencere taktırdı! Seda Sayan’ın pencereyi takan ustaya uyguladığı filtre sosyal medyada çok konuşuldu!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 21:44

Seda Sayan evine pencere taktırdı! Seda Sayan’ın pencereyi takan ustaya uyguladığı filtre sosyal medyada çok konuşuldu!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, özel hayatı ve yaptırdığı estetikleriyle oldukça fazla ilgi gören ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda 4 milyon dolarlık evini yenileyen Seda Sayan, şimdi de evinin balkonuna cam yaptırdı. Evine gelen cam ustasıyla bir video çeken ünlü şarkıcının uyguladığı filtre bu kez sosyal medyada yankı uyandırdı. Beraber fotoğraf çektirdiği ünlülerin yüzüne de filtre yapmasıyla konuşulan Seda Sayan bu kez evine gelen ustanın yüzüne filtre yapınca olanlar oldu. İşte Seda Sayan'ın sosyal medyada yankı uyandıran o paylaşımı!

Seda Sayan evine pencere taktırdı! Seda Sayan’ın pencereyi takan ustaya uyguladığı filtre sosyal medyada çok konuşuldu!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve yaptırdığı estetiklerle de gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu kez sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımıyla oldukça konuşuldu.

Seda Sayan evine pencere taktırdı! Seda Sayan’ın pencereyi takan ustaya uyguladığı filtre sosyal medyada çok konuşuldu!

4 MİLYON DOLARLIK EV SATIN ALDI

Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le 24 Nisan'da hayatını birleştirdi. 10 aydır evliliklerini sürdüren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, yeni bir ev satın aldı.

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Seda Sayan evine pencere taktırdı! Seda Sayan’ın pencereyi takan ustaya uyguladığı filtre sosyal medyada çok konuşuldu!

FİLTRESİYLE İLGİ ÇEKTİ

Ünlü şarkıcı yeni evine bugün cam taktırdı. Yenilediği evinde her ayrıntıyı düşünen şarkıcı, bu kez uyguladığı filtreyle gündeme geldi.

Seda Sayan evine pencere taktırdı! Seda Sayan'ın pencereyi takan ustaya uyguladığı filtre sosyal medyada çok konuşuldu!

Seda Sayan evine pencere taktırdı! Seda Sayan’ın pencereyi takan ustaya uyguladığı filtre sosyal medyada çok konuşuldu!

USTANIN YÜZÜNE FİLTRE YAPINCA OLANLAR OLDU

Beraber fotoğraf çektirdiği ünlülerin yüzüne de filtre yapmasıyla konuşulan Seda Sayan bu kez evine gelen ustanın yüzüne filtre yapınca olanlar oldu.

Seda Sayan evine pencere taktırdı! Seda Sayan’ın pencereyi takan ustaya uyguladığı filtre sosyal medyada çok konuşuldu!

İşte Seda Sayan'ın sosyal medyada yankı uyandıran o paylaşımı!

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