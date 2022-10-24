Giriş Tarihi: 24.10.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 10:14

Seda Sayan 'Ökten' soyadını kayıtlardan sildirdi! Eşinin soyadını kullanmayan Seda Sayan'a Çağlar Ökten'in tepkisi ne oldu?

Kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten'de yeniden aşkı bulan Seda Sayan nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten mutluluklarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor. Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak kısa bir aşk tatiline çıkmış, aşk pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmayı başarmışlardı. 6 ay önce şarkıcı Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan, kızlık soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı. Eşinin soyadını kullanmak istemeyen Seda Sayan'a Çağlar Ökten'in tepkisi ne oldu?