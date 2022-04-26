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Haberler Galeri Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Seda Sayan'dan Çağlar Ökten’le aşk paylaşımı: Aşkım göster alyansını!
Giriş Tarihi: 26.04.2022 21:43 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 21:43

Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Seda Sayan'dan Çağlar Ökten’le aşk paylaşımı: Aşkım göster alyansını!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan iki gün önce kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten'le evlendi. 7'inci kez nikah masasına oturan Seda Sayan, Prag'da yapılması planlanan düğün öncesi sıkıntı yaşadı. Ünlü şarkıcının ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden düğün İstanbul'da gerçekleşti. Basına sızan düğün görüntülerinde ünlü şarkıcının oğlu Oğulcan Engin'in törene katılmadığı görüldü. Bugün ise Seda Sayan, sosyal medya üzerinden Çağlar Ökten'le bir paylaşımda bulundu. İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in aşk dolu o paylaşımı!

Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’le aşk paylaşımı: Aşkım göster alyansını!

Ünlü sanatçı Seda Sayan, sunucusu olduğu 'Sabahın Sultanı' programında solistlik yapan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’le aşk paylaşımı: Aşkım göster alyansını!

İki gün önce evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den bugün aşk dolu yeni bir paylaşım geldi.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’le aşk paylaşımı: Aşkım göster alyansını!

Seda Sayan çektiği videoda eşine seslenerek, "Göster aşkım alyansında ne yazıyor?" dedi.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’le aşk paylaşımı: Aşkım göster alyansını!

Çağlar Ökten ise yüzüğünü göstererek, "Seda yazıyor, senin yüzüğünden ne yazıyor?" diye sordu.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’le aşk paylaşımı: Aşkım göster alyansını!

Ünlü çiftin bu aşk dolu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu ve beğeni aldı.

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