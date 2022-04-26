Giriş Tarihi: 26.04.2022 21:43 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 21:43

Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Seda Sayan'dan Çağlar Ökten’le aşk paylaşımı: Aşkım göster alyansını!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan iki gün önce kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten'le evlendi. 7'inci kez nikah masasına oturan Seda Sayan, Prag'da yapılması planlanan düğün öncesi sıkıntı yaşadı. Ünlü şarkıcının ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden düğün İstanbul'da gerçekleşti. Basına sızan düğün görüntülerinde ünlü şarkıcının oğlu Oğulcan Engin'in törene katılmadığı görüldü. Bugün ise Seda Sayan, sosyal medya üzerinden Çağlar Ökten'le bir paylaşımda bulundu. İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in aşk dolu o paylaşımı!