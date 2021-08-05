Giriş Tarihi: 05.08.2021 10:06Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 10:09
Seda Sayan'dan filtreli paylaşım itirafı! Sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan: Sazanlar hemen atlıyorlar!
Son dönemde geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Photoshopu abarttığı için sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan'dan itiraf geldi. Seda Sayan, "Ben fotoğraflarla oynamayı seviyorum. Bazen gülmek için filtreler kullanıyorum. Ama sırf eğlence olsun diye yaptığım şeylere bazı sazanlar hemen atlıyorlar" dedi. Oğlu Oğulcan Engin ile uzun süredir birlikte olduğu Ezgi Eyüboğlu'nun sürpriz ayrılığı hakkındada konuşan Seda Sayan çok özel açıklamalarda bulundu.