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Haberler Galeri Seda Sayan'dan filtreli paylaşım itirafı! Sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan: Sazanlar hemen atlıyorlar!
Giriş Tarihi: 05.08.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 10:09

Seda Sayan'dan filtreli paylaşım itirafı! Sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan: Sazanlar hemen atlıyorlar!

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Photoshopu abarttığı için sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan'dan itiraf geldi. Seda Sayan, "Ben fotoğraflarla oynamayı seviyorum. Bazen gülmek için filtreler kullanıyorum. Ama sırf eğlence olsun diye yaptığım şeylere bazı sazanlar hemen atlıyorlar" dedi. Oğlu Oğulcan Engin ile uzun süredir birlikte olduğu Ezgi Eyüboğlu'nun sürpriz ayrılığı hakkındada konuşan Seda Sayan çok özel açıklamalarda bulundu.

Seda Sayan’dan filtreli paylaşım itirafı! Sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan: Sazanlar hemen atlıyorlar!

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Seda Sayan’dan filtreli paylaşım itirafı! Sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan: Sazanlar hemen atlıyorlar!

Photoshopu abarttığı için sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan'dan itiraf geldi.

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Seda Sayan’dan filtreli paylaşım itirafı! Sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan: Sazanlar hemen atlıyorlar!

Seda Sayan, "Ben fotoğraflarla oynamayı seviyorum. Bazen gülmek için filtreler kullanıyorum....

Seda Sayan’dan filtreli paylaşım itirafı! Sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan: Sazanlar hemen atlıyorlar!

Ama sırf eğlence olsun diye yaptığım şeylere bazı sazanlar hemen atlıyorlar" dedi.

Seda Sayan’dan filtreli paylaşım itirafı! Sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan: Sazanlar hemen atlıyorlar!

Oğlu Oğulcan Engin ile uzun süredir birlikte olduğu Ezgi Eyüboğlu'nun sürpriz ayrılığı hakkındada konuşan Seda Sayan çok özel açıklamalarda bulundu.

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